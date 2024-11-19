Порезал собаку: полицейские задержали живодёра в Рудном

В Костанайской области полиция задержала мужчину, который ударил ножом собаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МВД РК.

"В Рудном женщина стала свидетелем ножевого ранения собаки. Она сразу вызвала полицию, чтобы защитить животное. Полицейские задержали 41-летнего подозреваемого. Начато досудебное расследование и проводятся мероприятия для установления обстоятельств происшествия", - рассказали в полиции.

Жестокое обращение с животными карается уголовно и может повлечь штраф до 200 МРП (738 тысяч тенге), исправительные или общественные работы на срок до 200 часов, а в некоторых случаях — арест на срок до 50 суток.

"Призываем всех быть внимательными к животным и сообщать в полицию о случаях жестокого обращения", - говоритс в обращении к населению.

Напомним, ранее стало известно, что в одном из дворов в Рудном порезали собаку.