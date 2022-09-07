"Поразительно красиво". Египтянин восхищает соцсети снимками Казахстана

Фото: instagram.com/ahmedmmagdy

Ахмед Магди оказался в Казахстане в 2015 году по рекомендации друга. Признаётся, что изначально думал немного поработать и улететь обратно в Каир, но вот уже семь лет живёт в Нур-Султане. Египтянин не был ни с кем знаком, стал много гулять по городу пешком, осматривая местные достопримечательности, которые так и хотелось запечатлеть в кадре.

"Я всегда любил делать стрит-фотографии с телефона. Во время карантина у меня появилось больше свободного времени, и я купил себе маленький дрон. Многим очень понравились видео, снятые в столице и Бурабае, и я решил купить более профессиональный дрон", - рассказывает Ахмед Магди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ahmed Magdi (@ahmedmmagdy)

Судя по фото и видео на его странице в Instagram, Ахмед облюбовал все знаковые достопримечательности казахстанской столицы. Её высотные здания напоминают иностранцу архитектуру Нью-Йорка. Впрочем, высотки, упирающиеся в облака, действительно где-то схожи с нью-йоркскими небоскрёбами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ahmed Magdi (@ahmedmmagdy)

"Зимой и летом я здесь (в Нур-Султане). Но бывает, когда сильно холодно, я уезжаю туда, где тепло. Тем более, что сами казахи уезжают в Египет отдыхать. А мне, как египтянину, легче туда ехать, где, к тому же, живут мои родители", - признаётся египтянин.

Многие пользователи думают, что Ахмед Магди профессиональный видеограф. В комментариях под его публикациями люди поражаются попавшей в объектив красотой. Однако для него самого это лишь хобби, на которое, к сожалению, остаётся всё меньше времени.

"Я не успел съездить в Актау и Павлодар, как планировал до этого. Пока из-за работы у меня нет времени отправиться в путешествие по другим города Казахстана. Но, надеюсь, до конца года побывать там", - делится собеседник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ahmed Magdi (@ahmedmmagdy)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ahmed Magdi (@ahmedmmagdy)

В прошлом году наш герой получил вид на жительство в Казахстане. Ахмед не исключает, что в будущем рассмотрит вопрос о получении им казахстанского гражданства. В его планах - выучить казахский язык.