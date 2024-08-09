Попытку ввоза экстремистской литературы пресекли на пограничном посту в СКО
Сегодня, 18:32
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Сегодня, 18:32Сегодня, 18:32
51Фото: polisia.kz
Иностранец пытался ввезти в Казахстан экстремистскую литературу. Его задержали на пограничном посту “Жана жол” на территории СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе досмотра автомобиля под управлением 30-летнего гражданина Кыргызстана обнаружена и изъята книга, которая в 2020-м году признана экстремистской и запрещена к ввозу, изданию, хранению и распространению на всей территории Казахстана.
Решением суда иностранец привлечён к ответственности, наложен штраф.
В Управлении по противодействию экстремизму ДП СКО сообщили, что с начала года в области выявлено 19 нарушений религиозного законодательства.
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