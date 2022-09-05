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polisia.kz Вчера, 23:40
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Фото: polisia.kz

Попытку самоподжога предотвратили в Нур-Султане

Сотрудниками Центра оперативного управления столичного ДП выявлен  мужчина, который по проспекту Мәңгілік Ел пытался совершить самоподжог, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что 37-летний мужчина был не согласен с решением суда, вынесенным в городе Семей.

Попытка самоподжога была предотвращена полицейским и очевидцем.

Мужчине была оказана медицинская помощь. 

По данному факту проводится проверка.

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#Нур-Султан #самоподжог
Вчера, 23:40
69
Журналист

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