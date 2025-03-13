  • 13 Марта, 22:30
  • BAIGENEWS

Попытка записать юмористический ролик обернулась штрафом для парней в Семее

На нарушителей обратили внимание полицейские.

Сегодня, 21:22
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 21:22
Сегодня, 21:22
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Фото: polisia.kz

Полицейские не оценили юмор авторов видеоролика и привлекли их к ответственности за нарушение ПДД, передаёт BaigeNews.kz.

Молодые люди пытались записать видео в авто, проезжая по мосту в Семее. Но забыли при этом пристегнуться. 

"25-летний водитель и его пассажир решили добавить драйва в контент, но пренебрегли правилами безопасности – во время движения они не были пристегнуты ремнями. Полицейские оперативно установили личности участников видео и привлекли их к ответственности. Нарушители признали свою ошибку и согласились с наказанием", - сообщили в ДП области Абай.

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