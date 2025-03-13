Попытка записать юмористический ролик обернулась штрафом для парней в Семее
На нарушителей обратили внимание полицейские.
Сегодня, 21:22
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Сегодня, 21:22Сегодня, 21:22
120Фото: polisia.kz
Полицейские не оценили юмор авторов видеоролика и привлекли их к ответственности за нарушение ПДД, передаёт BaigeNews.kz.
Молодые люди пытались записать видео в авто, проезжая по мосту в Семее. Но забыли при этом пристегнуться.
"25-летний водитель и его пассажир решили добавить драйва в контент, но пренебрегли правилами безопасности – во время движения они не были пристегнуты ремнями. Полицейские оперативно установили личности участников видео и привлекли их к ответственности. Нарушители признали свою ошибку и согласились с наказанием", - сообщили в ДП области Абай.