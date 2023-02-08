Популяция сайгаков растёт в Павлодарской области

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Большая популяция сайгаков обитает на территории Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". В последние годы поголовье степных антилоп там значительно выросло, что привлекало внимание браконьеров.

Однако с начала зимы в регионе не зафиксировали ни одного факта незаконного отстрела. Но это не успокаивает охотинспекторов, которые в эти дни усилили охрану диких животных.

Эти удивительные создания чаще всего встречаются в Майском и Баянаульском районах. Степные антилопы облюбовали себе эти места и покидать их не намерены. В последние годы большое поголовье наблюдают в местности Алкамерген и Карадырсор. Между ними и расположился опорный пункт защитников животных.

"Группа состоит из 12 человек у нас. Две смены. По 15 дней работаем круглосуточно. Техника высокопроходимая – два КамАЗА, два Hilux. Оснащение – камера, оружие. Полностью охраняем", - говорит руководитель опорного пункта "Охотзоопрома" Нуржан Маханов.

Охрана сайгаков ведется круглые сутки. Охотинспекторы патрулируют территорию радиусом до 60 километров. В последнее время стали чаще выезжать в рейды.

"Цель данных рейдовых мероприятий – усиление охраны редких, находящихся под угрозой исчезновения видов животных, в частности, архара и сайгака. Во время рейдовых мероприятий выезжаем в их ареал обитания, проводим мониторинг за состоянием диких животных", - сообщил руководитель территориальной инспекции Руслан Толепбаев.

Обычно зимой стада сайгаков разделяются на мелкие группы. В этот период следует проявлять особую бдительность, говорят в природоохранной полиции. С начала года в регионе инспекторы уже зафиксировали несколько десятков нарушений правил охоты.

"С начала текущего года было выявлено 59 фактов нарушения правил охоты. Незаконного отстрела, а также незаконной добычи сайгаков не было выявлено, не зарегистрировано и не допущено", - проинформировал инспектор областной природоохранной полиции Даурен Кабышев.

Численность сайгаков в Павлодарской области достигла 20 тысяч голов. Как в других регионах, они вовсе не мешают аграриям и не наносят урона сельскохозяйственным угодьям. Охотинспекторы только рады растущему поголовью и всеми силами стараются уберечь их от браконьеров.