Популяция рыб заметно сократилась в Балхаше

Экологи бьют тревогу. Обмеление Балхаша негативно влияет на всю экосистему уникального водоёма. Уже заметно, что рыбы в озере становится меньше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

За последние два года уровень воды в Балхаше снизился на два метра. В этом году из-за весеннего половодья он поднялся, но лишь на 15 сантиметров. Это не решает проблему, говорят специалисты.

С 2021 года в озере наблюдается сокращение рыбных ресурсов. Чтобы предотвратить снижение популяции, необходим свой рыбопитомник, отмечают эксперты.

"Снижение уровня воды вредит рыбам. В первую очередь, это влияет на их нерест. Территории, где они раньше плодились, уже сокращаются. Общая площадь озера составляет 18 000 гектаров. В него впадают пять рек, большая часть из них берёт своё начало из Или", - рассказал директор балхашского филиала Научно-производственного центра рыбного хозяйства Еркинбек Куматаев.

В последние годы из Или, берущей начало в соседнем Китае, поступает меньше воды. Если Балхаш продолжит мелеть, то в будущем направления впадающих в него рек могут измениться.

"Мы регулярно измеряем глубину. В случае возникновения опасных ситуаций, это обозначаем. Снижение уровня воды в озере никак не отразилось на безопасности судоходства по обслуживаемым нами участкам", - отметил и. о. начальника производственной службы Или-Балхашского филиала РГКП "Казахстан су жолдары" Роман Даукаев.

Хотя город Балхаш является промышленным, экологи утверждают, что опасности для озера со стороны расположенных поблизости предприятий нет.

"Производственные отходы и сточные воды не сбрасываются в озеро Балхаш. Есть предприятия, которые используют воду в соответствии с разрешениями инспекции, они предоставляют регулярные отчёты. Таким образом, в озеро возвращается вода, очищенная в большей степени, чем та, которую они используют", - пояснила государственный инспектор департамента экологии по Балхашу Шолпан Утебаева.

Будущее Балхаша напрямую зависит от воды, поступающей из реки Или. Пока эксперты советуют решить проблему за счёт сокращения мелких заливов. И если вовремя не предпринять меры, говорят они, то озеро может повторить судьбу Арала.