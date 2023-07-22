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с сайта МТЮЗ Астаны Сегодня, 15:00
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Сегодня, 15:00
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Фото: с сайта МТЮЗ Астаны

Популярный спектакль "Гауһартас" бьёт рекорды по продаже билетов

Билеты на постановку "Гауһартас"  раскупают за 20 минут. На различных пабликах и сайтах под объявлением о спектакле можно увидеть комментарии людей, которые ищут способы попасть в зрительный зал. Некоторые даже готовы перекупить билеты по завышенной цене. Корреспондент BaigeNews.kz посетил музыкальное представление и попытался выяснить, чем же оно привлекает казахстанцев.

Сценарий спектакля основан на одноимённой повести писателя и драматурга Дулата Исабекова. Режиссер постановки — заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров. Это простая, но проникновенная и драматическая история одной казахской семьи. Действия разворачиваются в 70-е годы прошлого столетия.

"Сегодня мы ставим спектакль "Гауһартас" в 65-й раз. Этой постановкой мы хотели показать лишь одну идею — важность казахского шанырака, семейных ценностей", — отметил режиссёр, выступая перед началом спектакля.

По информации пресс-службы Музыкального театра юного зрителя, билеты на постановку в Астане раскупают буквально за 20 минут.

"Например, билеты на июль мы выставляем примерно 15-20 июня. В этот же день все билеты раскупают. Если 10 спектаклей в месяце, то на все 10. В зрительном зале нашего театра 220 мест. Когда был показ в большом зале театра имени Куанышбаева на 700 мест, билеты тоже разобрали за 20 минут. Отмечу также, что билеты на любой ряд у нас стоят две тысячи тенге — это утверждённая акиматом цена, доступная для всех", — рассказал администратор МТЮЗ Адильгазы Кереев.

На вопрос о том, почему именно этот спектакль вызвал такой интерес со стороны зрителей, он предположил, что люди соскучились по чему-то настоящему и искреннему в искусстве.

Интересно, что танец из спектакля под народную пеню "Құдаша" ещё до премьеры спектакля актеры выложили в TikTok. Это видео стало настоящим трендом и распространилось не только среди казахстанской молодежи, но и в Китае и Турции.

"Как когда-то стал популярным танец "Қара жорға", так сейчас распространился танец "Құдаша", который поставили для спектакля "Гауһартас". Эта народная песня стала трендом среди молодёжи. Танец под эту музыку ставят школьники и студенты на различных мероприятиях в своих учебных заведениях", — рассказал Кереев.

Спектакль гастролировал по Западному Казахстану, и там зрители приняли его с таким же восторгом. В Атырау каждую постановку собирался полный зал на 870 мест. Такого там никогда не было. 

По словам актёра Динислама Нурмагамбетова, роль Кайыркена далась ему непросто, ведь из-за того, что его герой выступает также в роли автора, ему пришлось выучить почти всю повесть.

"Популярность спектакля "Гауһартас", я думаю, связана с тем, что в нем поднимаются вопросы семейных отношений, которые актуальны по сей день", — отметил он.

Инабат Ризабекова, сыгравшая роль Салтанат, поделилась, что участие в проекте стало для неё очень большим опытом.

"Мы готовились к нему полгода. Сначала три месяца ставили музыкальные номера, пели с хором. Потом еще три месяца продолжались наши поиски линии героев, работа с режиссером. Наш режиссер Асхат Маемиров всегда нам говорит, что актер должен быть сам автором своей роли. Он никогда не говорит нам, куда идти, как встать. Он разъясняет роль, задачу, линию героя. И во время репетиций мы каждый раз предлагаем разные варианты и находим самый подходящий", — отметила актриса.

Ризабекова рассказала, что во время подготовки к роли несколько раз прочла повесть и постоянно слушала песню "Гауһартас" в разном исполнении.

"Никогда не могла сказать, что я довольна своей работой, мне удалось сыграть роль отлично. Но в этот раз мы получаем просто невероятное количество теплых отзывов от зрителей. И, когда после премьеры мне написали, что я смогла показать такую Салтанат, которую они представляли по книге, я прослезилась. Потому что подготовка к постановке была очень сложной. Играть перед живым автором истории — это большая ответственность", — поделилась девушка.

Отметим, что на премьере спектакля присутствовал Дулат Исабеков, который написал повесть "Гауһартас". После постановки он вышел на сцену и трогательно обнял главных героев.

После спектакля мы также пообщались со зрителями.

"Мы с февраля не могли попасть на этот спектакль, наконец удалось купить билеты. Постановка очень проникновенная, реалистичная. Игра актёров поражает. Им сразу веришь", — отметила частый зритель театра Магрипа, которая пришла на "Гауһартас" с мамой.

Ирис Мамбур старается не пропускать интересные культурные события столицы. На вопрос о том, как спектакль воспринимается русскоязычным зрителем, она ответила так:

"Я на него пойду во второй раз, дочка — в третий. Мы тоже в восторге. Язык не помеха. Контекст очень понятен — язык тела, жестов, ухмылки. Образы очень узнаваемые, яркие. Мы же тоже живём в среде, где есть иерархия в семье, разность характеров и натуры. Плакали всем залом, смеялись тоже".

Еще одна восторженная зрительница Айжан Жумжумина отметила, что отдохнула душой на этой постановке.

"Я до сих пор нахожусь под впечатлением, не могу прийти в себя. Просто невероятная игра актеров. Ребята все такие талантливые, красивые! История, вроде, простая, но постановка просто шикарная", — сказала она.

От редакции добавим, что поставка определённо заслуживает свой успех. До завершения сезона осталось мало времени, поэтому астанчанам стоит поторопиться, чтобы успеть посетить этот прекрасный спектакль. 

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Журналист
Сегодня, 15:00
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