- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 16:23 5
- Верховный суд поставил точку в деле об озёрах Малый Талдыколь 15:52 116
- На Иссык-Куле похитили 12-летнего мальчика и требовали от родителей 300 тысяч долларов 15:39 158
- Популярный спектакль "Гауһартас" бьёт рекорды по продаже билетов 15:00 244
- В минкультуры и спорта отреагировали на возможное проведение ЧМ по футболу в Казахстане 14:36 233
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 14:21 257
- Дархан Кыдырали призвал журналистов больше продвигать природу родного края 14:05 264
- "Лучший YouTube канал" и "Лучший подкаст" определят в Казахстане 13:52 259
- В Астане построят новый мост через реку Есиль 13:42 330
- Предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров 13:15 296
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за сели в Алматинской области 12:24 318
- Вышла третья часть манги с участием Димаша Кудайбергена 11:44 335
- Казахстанец сенсационно нокаутировал непобеждённого боксёра из Испании 11:12 397
- Ретроградная Венера: чего не стоит делать в это время знакам Зодиака 10:35 462
- Сколько стоит отдых в детских лагерях Казахстана и как к нему подготовиться 10:00 394
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 09:21 657
- Бублик сделал заявление о своем будущем после исторического Уимблдона-2023 08:47 573
- Неблагоприятные метеоусловия в субботу будут в трёх городах Казахстана 08:19 421
- ИИ-алгоритм для помощи журналистам разрабатывает Google 07:44 430
- В Актау проведут внеплановую проверку "КазАзота" 06:55 413
- 2307 казахстанских женщин бесплатно обучат IT-специальностям 05:26 463
- Сериал о погибшем пожарном Аскаре Забикулине покажут в сентябре 04:31 501
- Автобус с пассажирами перевернулся в Карагандинской области 03:48 686
- Сноха оформила кредит на имя свёкра и присвоила деньги в Шымкенте 02:20 696
- После дождя в Алматинской области откачана вода со 138 дворов домов 01:11 604
- Комитет по возврату активов начнёт работать при Генпрокуратуре 00:19 578
- Ветер частично сорвал крышу многоэтажки в Какелене 21.07.2023 511
- Балхаш и Темиртау остались без воды из-за аварий 21.07.2023 583
- О возможных селях в Алматы предупредили спасатели 21.07.2023 574
- Избран новый президент международного общества "Қазақ тілі" 21.07.2023 552
- Шокирующие кадры из Дома престарелых Семея: одна из сотрудниц рассказала подробности 21.07.2023 1881
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 555
- Отдыхающих эвакуировали в Алматинской области из-за опасного подъёма уровня воды в реке 21.07.2023 603
- Казахстанцы купили в июне более 123 кг золота 21.07.2023 593
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 643
- Казахстан хочет принять чемпионат мира по футболу 21.07.2023 711
- Изменения в правила выписывания рецептов внесли в Казахстане 21.07.2023 632
- Верховным судом поставлена точка по вопросу малого Талдыколя 21.07.2023 884
- Пункт пропуска на границе России и Казахстана встаёт на ремонт 21.07.2023 628
- Контролёра колонии наказали за жестокое обращение с осуждённым в Павлодарской области 21.07.2023 643
- Часть районов Алматы осталась без света из-за непогоды 21.07.2023 615
- Стало известно время начала матчей казахстанских клубов во втором раунде еврокубков 21.07.2023 693
- Две тонны прекурсоров и 22 кг “синтетики”: нарколабораторию ликвидировали в Астане 21.07.2023 606
- Деревья упали на автомобили в Алматы из-за сильного ветра 21.07.2023 683
- Операторов проверят после их сообщений о росте тарифов на свои услуги 21.07.2023 713
- Подсменка и старые здания: школы в Павлодаре десятилетиями не видели ремонта 21.07.2023 683
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 554
- Чиновники оставили без воды жителей Жамбылской области 21.07.2023 628
- Какой будет погода на выходных в Казахстане 21.07.2023 596
- Узнать за 5 минут: Почему возникает аномальная жара в Казахстане? 21.07.2023 683
- Ремонт к учебному году могут не успеть завершить в 35 школах Казахстана 21.07.2023 525
- Природный пожар в Карагандинской области локализован 21.07.2023 532
- 1,5 млн за бычка: заводчики элитного мясного скота в Казахстане просят помощи 21.07.2023 10879
- В 2023 году в Астане завершат строительство более 30 долгостроев 21.07.2023 570
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 826
- Tesla отзывает около 16 тысяч электромобилей 21.07.2023 579
- Крупный схрон боеприпасов и оружия обнаружили в Шу 21.07.2023 585
- Фестиваль "Футбол жолы" отправляется в тур по Казахстану 21.07.2023 599
- Скончался легендарный первостроитель канала "Иртыш-Караганда" 21.07.2023 649
- Гражданин Китая закурил на борту самолета 21.07.2023 665
- В Актюбинской области ввели карантин после нападения лисы на ребенка 21.07.2023 695
- Соблюдение недропользователями условий контрактов проверит МИИР РК 21.07.2023 650
- Племянник олигарха Патоха Шадиева приговорен к 1,5 годам лишения свободы 21.07.2023 757
- 50 новых пассажирских вагонов введут в эксплуатацию до конца года 21.07.2023 652
- Реконструкция аэропорта в Урджаре завершена 21.07.2023 543
- В Актобе собаку привязали к дереву и бросили 21.07.2023 658
- Сектор автомобилестроения в Казахстане бьёт рекорды 21.07.2023 740
- 44-летний сельчанин в СКО угрожал спрыгнуть с водонапорной башни 21.07.2023 686
- Депутаты стали больше поднимать острые проблемы: Токаев принял спикера мажилиса 21.07.2023 634
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 877
- В Алматы разворотные съезды по Аль-Фараби закроют до 22 июля 21.07.2023 722
- Kia Corporation предложат рекомендации по развитию производства запчастей в Казахстане 21.07.2023 671
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 768
- Stories стали доступны в Telegram 21.07.2023 542
- Центр приема граждан заработал в Астане 21.07.2023 693
- Родившегося с пневмонией младенца спасли неонатологи Алматы 21.07.2023 744
- Артиллеристский снаряд нашли в селе ЗКО 21.07.2023 651
- В Туркестанской области женщины перекрыли дорогу и требовали выдать им убийцу 5-летней девочки 21.07.2023 1002
- Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Чехии 21.07.2023 750
- Что известно о матери, повесившейся на глазах у детей в Алматы 21.07.2023 2745
- LOADING...
Популярный спектакль "Гауһартас" бьёт рекорды по продаже билетов
Билеты на постановку "Гауһартас" раскупают за 20 минут. На различных пабликах и сайтах под объявлением о спектакле можно увидеть комментарии людей, которые ищут способы попасть в зрительный зал. Некоторые даже готовы перекупить билеты по завышенной цене. Корреспондент BaigeNews.kz посетил музыкальное представление и попытался выяснить, чем же оно привлекает казахстанцев.
Сценарий спектакля основан на одноимённой повести писателя и драматурга Дулата Исабекова. Режиссер постановки — заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров. Это простая, но проникновенная и драматическая история одной казахской семьи. Действия разворачиваются в 70-е годы прошлого столетия.
"Сегодня мы ставим спектакль "Гауһартас" в 65-й раз. Этой постановкой мы хотели показать лишь одну идею — важность казахского шанырака, семейных ценностей", — отметил режиссёр, выступая перед началом спектакля.
По информации пресс-службы Музыкального театра юного зрителя, билеты на постановку в Астане раскупают буквально за 20 минут.
"Например, билеты на июль мы выставляем примерно 15-20 июня. В этот же день все билеты раскупают. Если 10 спектаклей в месяце, то на все 10. В зрительном зале нашего театра 220 мест. Когда был показ в большом зале театра имени Куанышбаева на 700 мест, билеты тоже разобрали за 20 минут. Отмечу также, что билеты на любой ряд у нас стоят две тысячи тенге — это утверждённая акиматом цена, доступная для всех", — рассказал администратор МТЮЗ Адильгазы Кереев.
На вопрос о том, почему именно этот спектакль вызвал такой интерес со стороны зрителей, он предположил, что люди соскучились по чему-то настоящему и искреннему в искусстве.
Интересно, что танец из спектакля под народную пеню "Құдаша" ещё до премьеры спектакля актеры выложили в TikTok. Это видео стало настоящим трендом и распространилось не только среди казахстанской молодежи, но и в Китае и Турции.
"Как когда-то стал популярным танец "Қара жорға", так сейчас распространился танец "Құдаша", который поставили для спектакля "Гауһартас". Эта народная песня стала трендом среди молодёжи. Танец под эту музыку ставят школьники и студенты на различных мероприятиях в своих учебных заведениях", — рассказал Кереев.
Спектакль гастролировал по Западному Казахстану, и там зрители приняли его с таким же восторгом. В Атырау каждую постановку собирался полный зал на 870 мест. Такого там никогда не было.
По словам актёра Динислама Нурмагамбетова, роль Кайыркена далась ему непросто, ведь из-за того, что его герой выступает также в роли автора, ему пришлось выучить почти всю повесть.
"Популярность спектакля "Гауһартас", я думаю, связана с тем, что в нем поднимаются вопросы семейных отношений, которые актуальны по сей день", — отметил он.
Инабат Ризабекова, сыгравшая роль Салтанат, поделилась, что участие в проекте стало для неё очень большим опытом.
"Мы готовились к нему полгода. Сначала три месяца ставили музыкальные номера, пели с хором. Потом еще три месяца продолжались наши поиски линии героев, работа с режиссером. Наш режиссер Асхат Маемиров всегда нам говорит, что актер должен быть сам автором своей роли. Он никогда не говорит нам, куда идти, как встать. Он разъясняет роль, задачу, линию героя. И во время репетиций мы каждый раз предлагаем разные варианты и находим самый подходящий", — отметила актриса.
Ризабекова рассказала, что во время подготовки к роли несколько раз прочла повесть и постоянно слушала песню "Гауһартас" в разном исполнении.
"Никогда не могла сказать, что я довольна своей работой, мне удалось сыграть роль отлично. Но в этот раз мы получаем просто невероятное количество теплых отзывов от зрителей. И, когда после премьеры мне написали, что я смогла показать такую Салтанат, которую они представляли по книге, я прослезилась. Потому что подготовка к постановке была очень сложной. Играть перед живым автором истории — это большая ответственность", — поделилась девушка.
Отметим, что на премьере спектакля присутствовал Дулат Исабеков, который написал повесть "Гауһартас". После постановки он вышел на сцену и трогательно обнял главных героев.
После спектакля мы также пообщались со зрителями.
"Мы с февраля не могли попасть на этот спектакль, наконец удалось купить билеты. Постановка очень проникновенная, реалистичная. Игра актёров поражает. Им сразу веришь", — отметила частый зритель театра Магрипа, которая пришла на "Гауһартас" с мамой.
Ирис Мамбур старается не пропускать интересные культурные события столицы. На вопрос о том, как спектакль воспринимается русскоязычным зрителем, она ответила так:
"Я на него пойду во второй раз, дочка — в третий. Мы тоже в восторге. Язык не помеха. Контекст очень понятен — язык тела, жестов, ухмылки. Образы очень узнаваемые, яркие. Мы же тоже живём в среде, где есть иерархия в семье, разность характеров и натуры. Плакали всем залом, смеялись тоже".
Еще одна восторженная зрительница Айжан Жумжумина отметила, что отдохнула душой на этой постановке.
"Я до сих пор нахожусь под впечатлением, не могу прийти в себя. Просто невероятная игра актеров. Ребята все такие талантливые, красивые! История, вроде, простая, но постановка просто шикарная", — сказала она.
От редакции добавим, что поставка определённо заслуживает свой успех. До завершения сезона осталось мало времени, поэтому астанчанам стоит поторопиться, чтобы успеть посетить этот прекрасный спектакль.
-
Trend news
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 14:21 249
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за сели в Алматинской области 12:24 312
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 09:21 649
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 549
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 640
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 824
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 873
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 766
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 12738
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 736
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 2209
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1243
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 1731
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2173
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1813
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 18215
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 1683
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1546
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2388
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1658
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6559
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2142
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7519
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1686
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2356
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1928
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1999
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29008
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4172
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1940
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7286
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3264
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2456
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2825
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3104
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2236
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2350
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3153
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6256
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2623
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2174
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5460
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5233
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3584
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3819
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2436
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4108
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3649
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2644
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2532
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2594
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14061
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3206
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2578
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3547
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4452
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3352
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3723
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3105
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3610
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4162
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3726
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3528
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 3033
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 4026
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2531
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 5245
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3854
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 181392
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 3074
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5827
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 6217
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5872
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4729
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 4016
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8783
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 3421
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22937
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 4449
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 18123
-
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 552
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 987
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 846
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 980
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1411
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1485
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1486
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1766
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1941
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1695
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1959
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2189
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2231
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2302
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2297
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2376
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2523
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2577
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2169
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2622
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2611
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2215
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2505
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2692
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2482
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2387
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2574
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2213
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2945
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2477
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2539
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3458
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2769
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2586
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2674
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2552
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2447
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2304
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2603
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3099
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2734
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2665
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4768
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2854
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3663
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4521
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3082
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3331
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 40032
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2830
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4077
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3403
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3190
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4114
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3551
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3531
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4028
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4079
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4361
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5009
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 5996
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4720
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4217
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4236
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4037
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5153
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6087
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5400
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4516
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3970
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4912
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3928
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4276
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4292
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4777
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4860
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4222
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4986
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 5039
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 7090