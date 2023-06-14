Популярный мессенджер перестанет работать на русском языке

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Мессенджер Slack отключит поддержку русского языка с 28 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.



Как сообщила команда корпоративного мессенджера, пользователи Slack не смогут перевести интерфейс приложения на русский — язык системы сервиса будет переведён на английский. Разработчики также добавили, что в случае необходимости можно использовать встроенные в браузер инструменты онлайн-перевода в веб-версии мессенджера.

Однако в таком случае машинный перевод будет "слетать" каждый раз после обновления страницы. Насколько удобной будет такая функция, не сообщается.

Также представители мессенджера заверили, что пользователи смогут дальше отправлять и получать сообщения на кириллице.