Популярные Telegram-каналы по продаже наркотиков заблокировали в Казахстане
Сегодня, 11:50
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Сегодня, 11:50Сегодня, 11:50
218Фото: lifehacker.ru
Главной транспортной прокуратурой продолжается работа по повышению эффективности деятельности силовых органов по борьбе с наркобизнесом, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе мониторинга социальных сетей выявлены тelegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи синтетических наркотиков на территории страны.
"В результате посредством информационной системы "Кибернадзор" заблокировано более 80-ти таких тelegram-каналов", - говорится в сообщении.
Органы прокуратуры продолжают совершенствовать меры контроля совместно с операторами связи и платформами для быстрой блокировки противоправного контента.
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