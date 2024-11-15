Популярные Telegram-каналы по продаже наркотиков заблокировали в Казахстане

Сегодня, 11:50

Сегодня, 11:50

Главной транспортной прокуратурой продолжается работа по повышению эффективности деятельности силовых органов по борьбе с наркобизнесом, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлены тelegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи синтетических наркотиков на территории страны.

"В результате посредством информационной системы "Кибернадзор" заблокировано более 80-ти таких тelegram-каналов", - говорится в сообщении.

Органы прокуратуры продолжают совершенствовать меры контроля совместно с операторами связи и платформами для быстрой блокировки противоправного контента.