По данным нового опроса YouGov, рейтинг одобрения короля Карла III упал до самого низкого уровня с момента его восшествия на престол более двух лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Newsweek.

На сегодня 59% британцев поддерживают монарха, в то время как 34% выражают к нему негативное отношение. Это даёт королю чистый рейтинг одобрения на уровне +25, что ниже показателя в +33 в декабре прошлого года.

YouGov отмечает, что хотя этот показатель остаётся на уровне, значительно превышающем рейтинг большинства ведущих политиков, он всё же является самым низким для Карла с момента его коронации.

В пресс-релизе социологической службы указано, что падение популярности монарха наблюдается несмотря на наличие сравнительно высоких цифр поддержки среди старшего поколения.

Особенно низким рейтинг оказался среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет, где 50% имеют негативное мнение о короле. Среди людей старше 65 лет Карл по-прежнему пользуется уважением, получая поддержку 75% опрошенных.

Принц Уильям и принцесса Кейт, тем временем, остаются более популярными фигурами в королевской семье. Принцесса Уэльская имеет самый высокий уровень поддержки среди живущих членов королевской семьи — 74% положительных оценок и 15% отрицательных. Принц Уильям также остаётся в числе фаворитов с 74% одобрения и 19% неодобрения.

Герцог и герцогиня Сассекские, напротив, остаются одними из самых непопулярных членов королевской семьи: принц Гарри имеет рейтинг -31 (30% поддерживают, 61% — нет), а Меган Маркл ещё ниже — её поддерживает только 21%, а 68% выражают негативное отношение.