Популярного казахстанского блогера избили на турнире по ММА

Известный казахстанский блогер и боец смешанных единоборств Адилет "Упучук" Айтжанов провёл поединок на турнире местного промоушна Octagon против файтера из Азербайджана Намика Агабалаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На турнире Octagon 51, который проходит в Алматы, Айтжанов в бою наилегчайшей весовой категории (до 56 килограммов) потерпел поражение удушающим приемом "треугольник" в середине первого раунда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OCTAGON (@octagonleague)

Отметим, что в главном бою вечера состоится титульный поединок в полулегкой весовой категории между представтелем Таджикистана Фарходом Давлятовым и узбекистанцем Махамаджоном Курбановым.