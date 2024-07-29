Ухудшает зрение и вызывает ринит: в газировке из Афганистана нашли вредный краситель

По результатам лабораторных исследований в составе популярной в Казахстане газировки присутствует краситель "азорубин (Е 122)", передаёт BaigeNews.

К слову, он может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей, оказывая негативное влияние на кору надпочечников, провоцирует появление ринита и замутнения зрения.

"В ходе мониторинга указанной продукции на территории РК установлено, что реализуемые в нашей стране безалкогольные газированные напитки со вкусом граната "Royal", "Paradise", "Mani", "Pure" и указанный "Золотая жизнь ("Golden life"), производства Афганистан не соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" (отсутствует в маркировке: предупреждающая надпись: "содержит краситель (азорубин Е122); состав и показатели пищевой ценности (калорийность, количество углеводов, витаминов и минеральных веществ); дата изготовления и срок годности; указание технологического назначения добавки (краситель, регулятор кислотности) и его название, которое м/б заменено индексом пищевой добавки согласно Международной цифровой системе (INS) или Европейской цифровой системе (Е); наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, организации-импортера или ФИО и место нахождения ИП-импортера; единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС)", - говорится в сообщении.

Кроме того, на указанные напитки отсутствуют документы, подтверждающие их соответствие и безопасность (декларации о соответствия), которые указывают об отсутствии прохождения изготовителем (импортером) процедур оценки подтверждения на соответствие обязательных требований ТР ЕАЭС "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки", "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и вспомогательных технологических средств".

В этой связи, Департамент призывает потребителей быть более внимательными при выборе безалкогольных прохладительных напитков, тщательно изучить маркировку на этикетке, обратить внимание на сроки годности, условия хранения. Продукция с нарушением маркировки, где нет информации об изготовителе, даты изготовления, срока годности и других данных часто бывают фальсификатом и небезопасна для вашего здоровья, для здоровья родных и близких вам людей. Выбор продукции всегда остается за вами!