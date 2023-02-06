Поправки в Налоговый кодекс заработали в Казахстане

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В Казахстане заработали поправки в Налоговый кодекс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Отныне предпринимателям разрешили оплачивать социальные взносы и отчисления за своих работников единым платежом. Разработчики уверяют, что новое правило сэкономит расходы МСБ и в целом упростит налоговую систему.

Гульшара Ержанова в прошлом владелица магазина одежды. После двухлетней паузы женщина планирует возобновить бизнес, но прежде хочет разобраться с налоговыми изменениями. Уже второй месяц, как в стране внедрили единый платёж. Однако, по словам Гульшары, всё ещё непонятно, как нововведение упростит жизнь предпринимателям.

"Раньше я работала по упрощённой системе, то есть я делала выплаты пять-шесть платежей. Мне это тоже было непонятно, но я точно знала, куда мне нужно идти. А сейчас внедряют новый Налоговый кодекс и мне, как простому человеку, очень сложно в этом разобраться. Как это будет всё исчисляться, куда платить, и как платит? Мне это всё непонятно", - говорит жительница Астаны Гульшара Ержанова.

Каждый работодатель за своего сотрудника как правило перечисляет пять, в отдельном случае шесть видов налогов и платежей. Теперь для их уплаты достаточно лишь одной транзакции, пояснили в профильном ведомстве. Оттого и название – единый платёж.

"Для нас это плюс, мы экономим. Каждая платежка – 300 тенге, 1800 тенге мы отдавали просто за услугу банка. Во-вторых, надо было в разные абсолютно службы отправлять. Где-то ушла форма, где-то нет, где-то возврат, где-то не возврат. То есть все риски исключаются, мы одним единым платежом от зарплаты отправляем один единственный налог и всё. Дальше государство само его делит", - говорит советник председателя правления Ассоциации общественного питания Вероника Нурпеисова.

Единый платеж включает в себя четыре вида отчислений. Для этого от зарплаты работника удерживается 20 процентов, но только в 2023 году. С каждым годом ставка будет увеличиваться.

"По поручению главы государства целью поставили снизить нагрузку с фонда оплаты труда с 34,5 процента до 20 процентов. Мы это поручение выполнили и с текущего года нагрузка для данной категории налогоплательщиков будет начинаться с 20 процентов. Поэтапно до 2028 года будет увеличиваться до 26,3 процента", - говорит директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК Ерлан Сагнаев.

Тем временем в Ассоциации налогоплательщиков возмущены тем, что всё ещё хромает администрирование. Поправки утвердили месяц назад, но до сих пор банки не готовы принимать транзакции по методу единого платежа.

"Банки второго уровня до сих пор недоработали. Мы не знаем, как они поймут наши желания. Нам по-старому нужно будет расписать, куда, за кого начисляем обязательные исчисления и у кого мы удерживаем налоги. В этой связи я, как бухгалтер, не вижу никакого упрощения в предложенном последнем варианте по перечислению единого платежа", - говорит директор Ассоциации налогоплательщиков и бухгалтеров Сара Жунусова.

Отработать полностью механизм применения единого платежа планируют до июля. В целом переход на новый порядок уплаты налогов и отчислений носит добровольный характер. То есть предприниматели вправе придерживаться и старой схемы.