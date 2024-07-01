Поправки в Налоговый кодекс внесены в Казахстане
Сегодня, 21:10
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Сегодня, 21:10Сегодня, 21:10
155Фото: baigenews.kz
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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