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Поправки в Налоговый кодекс внесены в Казахстане

Сегодня, 21:10
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baigenews.kz Сегодня, 21:10
Сегодня, 21:10
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Фото: baigenews.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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