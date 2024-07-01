Поправки в Налоговый кодекс внесены в Казахстане

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.