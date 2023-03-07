Поправки в Налоговый кодекс: о главных изменениях сообщили эксперты

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Сенат во втором чтении одобрил ряд поправок в Налоговый кодекс РК. Внесены изменения, касающиеся режима по розничному налогу, снижения налоговой ставки с шести до четырех процентов. Кроме того, маслихаты наделены правом снижения ставки розничного налога на 50 процентов. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с экспертами о новшествах.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарёв считает, что принятые поправки были необходимы, прежде всего, бизнесу.

"В посланиях президент говорил о том, что должна быть прогрессивная шкала подоходного налога. Более справедливо, когда те, кто получает больше, и платит больше. То, что принято сейчас, это необходимость для бизнеса. Розничный налог снизит давление на распространённый розничный бизнес. Он упрощает налогообложение, администрирование. Вносимые поправки - это предисловие к тому, что налог будет полностью переписан", - сказал Чеботарёв.

По его мнению, наделение маслихатов функцией снижения ставки розничного налога даёт им возможность предоставлять льготы для местного бизнеса.

"Снижение с четырёх до шести процентов сделано для того, чтобы предприятия больше развивались", - пояснил финансовый аналитик.

Он также отметил, что об изменениях в Налоговый кодекс президент говорил давно.

"Изменения в кодекс вносились и в конце прошлого года. В течение нескольких дней, очень быстро. Касались они, в частности, дивидендов компаний. Можно вспомнить налог на майнинг, его также внесли быстро, через две-три недели. Об индивидуальном подоходном налоге говорилось два года, но его ещё нет. То есть не всегда поручения президента исполняются быстро, как я понимаю. Есть приятные и неприятные примеры", - сказал он.

Экономический обозреватель Юрий Масанов отметил, что изменения в Налоговом кодексе, вступившие в силу 1 января, затрагивают всех.

"С начала года увеличена ставка платы за цифровой майнинг. Теперь она зависит от цены одного киловатт-часа электроэнергии – чем она дешевле, тем выше ставка для майнеров. Например, при использовании дешёвой энергии ставка составляет до 25 тенге. А если у майнера дорогая энергия, то ставка будет один тенге", - пояснил эксперт.

Впрочем, при использовании ВИЭ ставка составит также один тенге за потребленный киловатт-час. Таким образом власти пытаются получить доходы с “цифровой” отрасли, которая нова для мировой и казахстанской системы налогообложения.

"Как писали в СМИ, с 2023 года в нашей стране введут “единый платеж” с заработной платы работников. Это должно упростить для работодателей уплату подоходного налога и социальных платежей за своих наемных сотрудников. Пока он будет действовать для субъектов микро- и малого предпринимательства, которые используют спецналоговые режимы - по упрощенной декларации, а также для сельхозпроизводителей и сельхозкооперативов, для крестьянских или фермерских хозяйств", - сказал Масанов.

Эксперт добавил, что этот платеж носит добровольный характер. Его ставка в 2023 году составит 20 процентов от фонда оплаты труда. Но постепенно она будет расти до 26,3 процента к 2028 году.

"Я думаю, что таким образом применение платежа апробируют на отдельных секторах бизнеса, чтобы затем, возможно, внедрять эту меру более широко. Как декларируется, это должно упростить налоговое администрирование для бизнеса, который часто жалуется на его сложность", - сказал обозреватель.

По мнению Юрия Масанова, ещё одно важное изменение в кодексе – это специальный режим по розничному налогу. Он заменяет собой все налоги, упрощая жизнь предпринимателей.

"Этот налог уже применялся до 2023 года, но теперь его действие расширяется и охватывает не только общепит, но и другие виды деятельности, которые утвердит правительство отдельным постановлением. Думаю, там речь идет о “магазинах у дома” и других подобных видах бизнеса, которым нужно снижение налоговой нагрузки для развития", - предположил Масанов.

Экономический обозреватель заключил, что поправки направлены на улучшение условий для ведения бизнеса.