Поправки в Налоговый Кодекс: какие изменения ждут МСБ и наёмных работников

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Парламент принял поправки в Налоговый кодекс. Изменения коснулись фонда оплаты труда и внедрения единого платежа для микро- и малого бизнеса со снижением суммарной нагрузки, передает BаigeNews.kz.

"В настоящее время с фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж. Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам. Единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений", - объяснил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа. Таким образом, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку.

Второй блок поправок связан с изменениями в отраслевых законодательствах, отметил глава МНЭ. В связи с созданием Конституционного суда предлагается установление госпошлины при обращении в Конституционный суд и освобождение социально уязвимых слоев населения.

Следующая норма касается сферы недропользования - с 2024 года упраздняется ведение Госбаланса. Запасы будут оцениваться по новой системе. В связи с этим предлагается изменение объекта обложения налогом на добычу полезных ископаемых.

"Третий блок поправок направлен на стимулирование отечественных товаропроизводителей. Предлагается норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства. Для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара – сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара", - сообщил Куантыров.

Следующая норма касается реализации аффинированного золота. Сейчас реализация Национальному банку такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам.

Также решается вопрос укрупнения электрических сетей. Предлагается исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией.

"Четвертый блок поправок предусматривает меры дальнейшего развития транспортной системы. В сфере железнодорожного транспорта предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при оказании услуг магистральной железнодорожной сети пассажирским перевозчикам с применением нулевого тарифа. В сфере гражданской авиации вносятся нормы по исключению сборов за выдачу сертификатов, так как услуги оказываются самофинансируемой организацией. Также, предлагается расширение применения нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов. Сейчас льгота действует только для аэропортов", - рассказал депутатам министр национальной экономики.

Для развития автомобильных перевозок предлагается освобождение от сбора за первичную регистрацию седельных тягачей, годом выпуска до семи лет.

Пятый блок вопросов касается платежей физических лиц. Исключаются налоговые риски при получении вознаграждения за сообщение о фактах невыдачи чека, списании задолженности по ипотечному кредиту, снижении стоимости аренды и получении бюджетных субсидий на аренду жилья. Также предлагаются нормы в части упрощения налогового администрирования, а также уточняющего и редакционного характера.