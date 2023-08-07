Попавшую в ДТП Ладу Дэнс перевели в частную клинику
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Попавшая в ДТП российская певица Лада Дэнс находится в сознании, в состоянии средней тяжести, и переведена в одну из частных клиник Подмосковья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
"После страшного ДТП в Подольске певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы. Сейчас артистка в сознании, состояние средней тяжести", – сказал ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.
Пудовкин также поделился деталями ДТП. Так, автомобиль, в котором находилась певица, врезался в попавшую ранее в ДТП машину. Сама Лада Дэнс находилась на заднем сидении. По словам директора, он подаст иск в транспортную компанию, которая организовала данный переезд артистки.
ДТП, в котором пострадала Лада Дэнс, произошло в Подмосковье 5 августа. В результате аварии травмы получили четыре человека.
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