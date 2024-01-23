  • 23 Января, 16:50
  • BAIGENEWS

Попавший в снежную бурю мужчина погиб в ВКО

Сегодня, 15:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Попавший в снежную бурю мужчина погиб в ВКО Сегодня, 15:44
Сегодня, 15:44
138

В Восточно-Казахстанской области двое мужчин ехали из одного села в другое, попали в снежную бурю, в итоге один погиб, за вторым вылетел вертолёт санавиации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Altaynews.kz.

Сообщается, что двое мужчин возвращались на лошадях из села Ушбулак на участок Сарытау и попали в снежную бурю. Путники заблудились, и им пришлось заночевать в дороге. Один из мужчин погиб, у второго, по предварительным данным, – обморожение конечностей.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения ВКО, пострадавший находится на участке Сарытау. За ним вылетел вертолет, чтобы доставить его в Усть-Каменогорск для оказания дальнейшей медицинской помощи. В составе бригады санавиации ВКО - врач-реаниматологи фельдшер.

Самое читаемое

Наверх