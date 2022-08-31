Попавшая в рабство казахстанка в Лаосе вернулась домой

Фото: instagram.com/anel.bermaganbet

Анель Бермаганбет, попавшая в рабство в Лаосе, вернулась в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Девушка поделилась этой новостью у себя на странице в Instagram, подписав фото "Я дома, мой Казахстан".

Напомним, 20 августа гражданка Казахстана Анель Бермаганбет заявила о том, что её насильно удерживают на частной территории в Республике Лаос. На своей странице в Instagram она сообщила, что поехала работать по приглашению в Таиланд, но оказалась в Лаосе. Девушку привезли на закрытую частную территорию и отказались выпускать.

По заявлению Анель Бермаганбет полиция РК начала досудебное расследование. Об инциденте сообщили в Министерство иностранных дел РК. К делу подключилась и местная полиция. Организаторы поездки казахстански заявили, что отпустят девушку, если она возместит потраченные деньги на её переезд и содержание.

А 26 августа стало известно, что Анель вызволена и возвращается на родину.

Канат Бермаганбетов, брат девушки, опубликовал в Instagram видео, где полностью показал и рассказал, как проходила "операция" по вызволению его сестры из Лаоса. По его словам, Анель вместе с его другом прилетела на родину. Убедившись в освобождении сестры, Канат перевёл нужную сумму её "работодателям".

В МИД отмечали, что впереговорах с китайцами были задействованы буквально все госструктуры Казахстана, также был подключён Интерпол.