Попасть домой любой ценой: 60-летний алматинец угнал авто в Туркестане

Сотрудники управления полиции города Туркестан задержали 60-летнего жителя города Алматы, причастного к угону автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемый угнал чужой автомобиль, чтобы добраться до города Алматы.

Около 14.30 часов дня он заметил припаркованный на стоянке автомобиль марки ВАЗ-2107. Чтобы избежать подозрений, мужчина сначала снял госномера с угоняемой автомашины и установил госномера со своего автомобиля. Затем отверткой вскрыл двери машины и скрылся на ней с места преступления.

Стражи порядка обнаружили угнанный автомобиль в городе Алматы и вернули законному владельцу. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.



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