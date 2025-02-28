Гостевая лекция в Университете Нархоз в Алматы вызвала бурную реакцию студентов. Вместо обсуждения построения личного бренда, спикер Айка Алеми предложила учащимся участвовать в религиозном ритуале, что вызвало недоумение у аудитории, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент сняли на видео и опубликовали в соцсетях. В ролике видно, как студентов просят закрыть глаза, снять головные уборы и пропеть фразу "Ля Иллаха ИллАллах".

"Честно, мы уважаем все религии, но из-за неожиданности таких событий в лекционке не могли сдерживать истеричный смех. В секту какую-то попали достар", — прокомментировала студентка, опубликовавшая видео.

Администрация Нархоза принесла официальные извинения за инцидент, заявив, что содержание лекции не соответствовало заявленной теме. В университете пообещали пересмотреть регламент гостевых мероприятий, а также провести встречу с учащимися, где преподаватели и директор гуманитарной школы публично извинятся перед студентами.

Айка Алеми также высказалась по поводу данной ситуации.