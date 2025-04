Богатый на таланты Казахстан пока не смог создать собственный глобальный музыкальный продукт, гастрольные туры которого собирали бы солд-аут за полгода. Тем временем по подсчётам чиновников, 6,5 миллиарда тенге заработают только гостиницы, рестораны и кафе Астаны благодаря предстоящему концерту Дженнифер Лопес. Это не считая налоговых поступлений и других доходов от туристов. Не менее амбициозны ожидания промоутеров. Они рассчитывают, что в дальнейшем казахстанскую столицу включат в гастрольную карту звёзд мировой величины. Между тем, в стране проводится больше 150 различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Но ни один из победителей пока не дал концерта за рубежом. Сможет ли отечественная музыкальная индустрия когда-нибудь создать своих феноменов уровня BTS и Billie Eilish, разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Нетленную строчку Маяковского можно применить к K-pop индустрии, поставившей выпуск звёзд на конвейер. В свое время весь мир копировал танец наездника Psy, а Gangnam Style набрал 5 миллиардов просмотров. Сингл "Мечтатели" от BTS с церемонии открытия мундиаля в Катаре ворвался в мировые чарты, а Blackpink и вовсе удостоились Ордена Британской Империи из рук короля Карла. K-pop "айдолы" становятся лицами фэшн-брендов, им подражают армии фанатов.

Корейские феномены зажигаются вовсе не случайно, считает композитор и солист группы URKER Айдос Сагатов. Новую культуру щедро финансирует государство, получая колоссальные дивиденды от популярности артистов. Единичные попытки выхода на мировые сцены обречены на неуспех, явление это должно быть системным, с финансовой поддержкой государства. Музыкант приводит в пример "британское вторжение" на американский музыкальный рынок в 60-х годах прошлого века. "The Beatles", а затем и "Rolling Stones" тогда открыли для маленькой Британии дорогу на прибыльный глобальный рынок США.

Кстати, в 90-ые URKER создала в Казахстане абсолютно новый жанр, выпустив продукцию на казахском языке, которая моментально завоевала всенародную любовь. Кумирами для молодых музыкантов были те же "The Beatles", "Led Zeppelin", "Deep Purple". А сочетание рока и этно-попа "выстрелило". Группа стала хедлайнером на отечественном музыкальном поле.

Айдос Сагатов считает, профессионалов формирует хорошая школа. Причём фундамент закладывают уроки музыки, а в нашей стране их зачастую ведут люди, далекие от искусства, не владеющие ни одним инструментом и не умеющие петь. В общеобразовательных школах система музыкального образования разрушена, уверен он.

На западе хорошую базу дают детские церковные хоры, где школьник получает представление о гармонии и голосоведении. Таланты развивают постановки мюзиклов в школах, где участвуют режиссёр, преподаватели музыки, хореографы, используется профессиональная аппаратура и декорации. Нынешняя же эпоха соцсетей формирует "сиюминутных" знаменитостей, в нашей стране часто это исполнители одного хита, "завирусившегося" на всех площадках. Тем не менее, у Казахстана огромный музыкальный потенциал, уверен композитор, ведь уже сегодня молодежные кумиры собирают стадионы в стране.

Во сколько обходится поддержка талантов бюджету – цифр от профильного ведомства мы не получили. Но в министерстве культуры и информации страны дали информацию по талантам, чьё продвижение за рубежом финансировалось из казны. В этом списке, как ни странно, только Димаш Кудайбергенов.

"Ежегодно в рамках программы обеспечения участия казахстанских исполнителей в международных конкурсах и выступления молодых дарований и ведущих исполнителей в лучших залах мира, министерством направляются молодые таланты на международные творческие фестивали и конкурсы класса А. Так, министерством финансировались расходы по участию Димаша Кудайбергена в международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Славянский базар-2015" в Витебске, на котором он завоевал Гран-при. Министерством также финансировались расходы по его участию в 2017 году в китайской программе "I am a Singer 2017". Министерством организован творческий концерт Димаша 2018 года в зале "Indigo at the O2" Лондон в рамках дней культуры Казахстана в Великобритании. В том же году финансировались расходы по участию Димаша в концерте, посвященном Дню работников правоохранительных органов России. В 2019 году в городе Нью-Йорк, Barclays Center организован концерт Димаша в рамках дней культуры Казахстана", - ответили в ведомстве.