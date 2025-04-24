Депутат Мажилиса Болатбек Алиев сообщил в Facebook о посещении заместителя акима Руслана Берденова, пострадавшего при обстреле возле здания акимата в Шымкенте 21 апреля. По словам парламентария, состояние чиновника остаётся умеренно тяжёлым, он находится в реанимации, но в сознании, разговаривает и даже передаёт приветы коллегам, передаёт BaigeNews.kz.

"Настоящий мужчина. Молодец, Руслан! Не смог сдержаться, понюхал его лоб. Я хорошо знаю его родителей — мы работали вместе", — написал депутат, подчеркнув личную привязанность к пострадавшему.

Шымкент является избирательным округом Алиева, и он лично приехал в город, чтобы оценить ситуацию на месте. Он также прокомментировал расследование инцидента, призвав доверять только официальной информации:

"Начато расследование, подозреваемый задержан. Сейчас идут разные разговоры, но единственно правильный путь — это следствие и закон. Остальное — домыслы и спекуляции", — отметил депутат.

В финале своего обращения он пожелал Руслану скорейшего выздоровления и продолжения службы на благо города и страны.

Напомним, инцидент произошёл вечером 21 апреля возле здания акимата. В чиновника было произведено несколько выстрелов из дробового оружия. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

По информации врачей, у Руслана Берденова проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.

Руководитель управления внутренней политики и по делам молодёжи Айгерим Жумагулова заявила, что слухи о том, что причиной стрельбы в Шымкенте стали якобы домогательства чиновника к жене подозреваемого, не соответствуют действительности.