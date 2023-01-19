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  • Понятную, предсказуемую и прозрачную налоговую систему хотят создать в Казахстане
buh.mcfr.kz Сегодня, 12:14
97
Сегодня, 12:14
97
Фото: buh.mcfr.kz

Понятную, предсказуемую и прозрачную налоговую систему хотят создать в Казахстане

На площадке Министерства национальной экономики идёт процесс обсуждения проекта нового Налогового кодекса, передаёт BaigeNews.kz.

Для этого привлечены сотрудники заинтересованных госорганов, а также НПП "Атамекен".

"Ежедневно проводятся обсуждения по различным тематикам. В частности, были обсуждены вопросы налогового администрирования в части камерального контроля, принудительного взыскания задолженности, авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, налоговых проверок, возврата налога на добавленную стоимость. В ближайшее время планируется обсуждение вопросов по международному налогообложению, системе управления рисками, регистрации и оптимизации форм налоговой отчетности. Также планируется рассмотреть вопросы по переходу к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики, упрощению специальных налоговых режимов, введению "налога на роскошь", - сообщили в пресс-службе МНЭ.

Эксперты предлагают внедрить международную практику налогообложения доходов, в том числе нерезидентов, а также распределения нагрузки по отраслям. Конечная цель - формирование понятной, предсказуемой и прозрачной налоговой системы.

Министерство рассматривает предложения, поступившие в любом формате.Их можно отправить в адрес МНЭ РК или на электронную почту tax@economy.gov.kz.

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#налоги #экономика #экономика Казахстана #госдоходы
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:14
97
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