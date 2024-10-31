"Понты" на похоронах: запретят ли в Казахстане дорогостоящие погребения

Недавно из Кыргызстана пришла новость, что там власти собираются запретить гражданам украшать могилы усопших роскошными памятниками и сооружениями. Прийти к такому решению их вынудило чрезмерное расточительство и тщеславие на похоронах. Тенденция дошла до того, что на месте погребения умерших их родственники стали возводить целые мавзолеи. Поэтому Духовному управлению мусульман Кыргызстана рекомендовали издать фетву, запрещающую какой-либо признак помпезности на похоронах и требующую соблюдений вероисповедальных обычаев и традиций.

Кыргызстан – страна, близкая к Казахстану не только по расположению, но и по культуре, религии и менталитету. Склонность к так называемым "понтам" можно увидеть и у нас, особенно, если речь идёт о торжествах и тоях. Однако и тема похорон в последние годы вызывает большие вопросы – почему этот обряд скорби и плача превратили в гонку тщеславия, соревнуясь, у кого лучше выглядит последнее пристанище?

С этим вопросом BaigeNews.kz обратилась в ДУМК Казахстана. Там нам ответили, что ещё в 2017 году Духовное управление мусульман Казахстана выпустило книгу "Джаназа" (Обряды похорон), где были описаны правила проведения поминок и обряд погребения. Книга систематизировала и упорядочила все религиозные обряды страны и должна была помочь воспрепятствовать расточительству и поступкам, противоречащим религии.

"На кладбище разрешается ставить "күмбез" (надмогильное сооружение, купол), если похороненный при жизни был ханом или известным народным акыном, в общем исторической личностью. А обычным мусульманам возводить "күмбез" считается расточительством. При погребении есть свои ограничения: ограждение должно быть из кирпича, высотой по пояс человеку, а надгробный камень – не выше 1,5 метров. Нельзя заливать могилу бетоном и строить какое-либо сооружение. Могилы должны быть однотипными. Кстати, есть такие кладбище, где все захоронения одного типа. Оно находится в Усть-Каменогорске. Когда мы ездили туда, сами убедились", – рассказал специалист отдела шариата и фетв ДУМК Елбек Тасболатулы.

По словам представителя духовенства, не только обряд погребения вызывает порой недоумение, но и проведение поминальных обедов, которые по размаху напоминают большое торжество. Представители ДУМК по всему Казахстану проводят беседы с жителями и объясняют истинные традиции и обычаи при похоронах, а также призывают соотечественников не грешить расточительством и тщеславием, когда провожают родных и близких в последний путь.

"Сейчас делают как будто не для усопшего, а для себя. Превратили в хвастовство. Даже умершего превратили в повод для тщеславия. Это неуместное поведение. Поэтому, я думаю, что запрет, который устанавливают в Кыргызстане, он правильный. Мы со своей стороны, конечно, никого принуждать не можем, но постепенно мы тоже движемся в сторону того, чтобы отказаться от чрезмерного поведения. Это делается у нас добровольно", – высказался Тасболатулы.

К запрету строить дорогостоящие надгробные сооружения критически отнеслись представители ритуальных услуг. По словам директора астанинского центра ритуальных услуг "Аист" Мади Жуанханова, это личное дело каждого человека и каждой семьи – как и каким образом почтить память усопшего. Казахстанцы имеют право на своё усмотрение и в соответствии с финансовыми возможностями хоронить дорогих их сердцу людей, считает предприниматель.

"С одной стороны, правильно, что предлагают внести какой-то единый дизайн-код. Но не нужно "рубить на корню". В каждом регионе Казахстана установка могил зависит, в первую очередь, от климатических условий. Если брать южные регионы, то там большинство ставит небольшую ограду вокруг захоронения. А на севере строят кирпичные оградки, потому что там постоянные ветра и плохая погода. После снега талая вода скапливается у могилы, а ограждение должно защищать. А что касается помпезных сооружений, то тут человек исходит из своей финансовой возможности. Но это не демонстрация богатства, я считаю, а степень выражения утраты. Умершему человеку, честно говоря, это ничем не поможет, но такой подход – это выражение любви и уважения со стороны его близких", – говорит Жуанханов.

Тема захоронений неоднократно становилась поводом для бурного обсуждения в нашем обществе. Напомним, строительство Национального пантеона тоже было объектом пристального внимания казахстанцев. К слову, он находится в 17 километрах от Астаны вокруг мавзолея Кабанбай батыра. В 2023 году СМИ писали, что в Национальном пантеоне заканчиваются места. К слову, он был построен по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как известно, фамильная усыпальница семьи Назарбаевых находится в их родном селе Шамалган в Алматинской области. Там похоронены мать и отец экс-главы государства.