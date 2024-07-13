Понтонный мост затонул в Павлодарской области
Сегодня, 14:56
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Сегодня, 14:56Сегодня, 14:56
97Фото: кадр из видео
В селе Коктас Павлодарской области затонул понтонный мост через реку Белая. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Аксу Нурлан Дюсимбинов, передаёт BaigeNews.kz.
Он рассказал, что провел рабочий выезд в село Коктас и осмотрел мост.
"На данный момент понтонный мост затонул. В первую очередь планируется вытащить и отремонтировать его путем привлечения сельхоз техники у крестьянских хозяйств и предприятии. Также рассматриваются альтернативные пути, это организация паромных переправ техники и людей на противоположенный берег.Кроме того для строительства нового понтонного моста выделены средства из местного бюджета на разработку ПСД", — рассказал Нурлан Дюсимбинов.
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