Понтонный мост затонул в Павлодарской области

В селе Коктас Павлодарской области затонул понтонный мост через реку Белая. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Аксу Нурлан Дюсимбинов, передаёт BaigeNews.kz.

Он рассказал, что провел рабочий выезд в село Коктас и осмотрел мост.

"На данный момент понтонный мост затонул. В первую очередь планируется вытащить и отремонтировать его путем привлечения сельхоз техники у крестьянских хозяйств и предприятии. Также рассматриваются альтернативные пути, это организация паромных переправ техники и людей на противоположенный берег.Кроме того для строительства нового понтонного моста выделены средства из местного бюджета на разработку ПСД", — рассказал Нурлан Дюсимбинов.