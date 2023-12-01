Кызылординец ударил ножом двоих подростков
Сегодня, 10:21
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Сегодня, 10:21Сегодня, 10:21
180Фото: Polisia.kz
Житель Кызылорды ударил складным ножом двух подростков, а потом сбежал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Кызылорде подростки поссорились с неизвестными молодыми людьми. После словестной перепалки один из них достал складной нож и ударил несовершеннолетних. После этого он сбежал с места происшествия.
Подросткам была оказана медицинская помощь, после чего их отправили домой.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее судимый житель Кызылорды.
Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.
По данному факту проводится досудебное расследование части 3 статьи 293 Уголовного кодекса РК “Хулиганство”. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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