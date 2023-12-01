Кызылординец ударил ножом двоих подростков

Житель Кызылорды ударил складным ножом двух подростков, а потом сбежал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Кызылорде подростки поссорились с неизвестными молодыми людьми. После словестной перепалки один из них достал складной нож и ударил несовершеннолетних. После этого он сбежал с места происшествия.

Подросткам была оказана медицинская помощь, после чего их отправили домой.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее судимый житель Кызылорды.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

По данному факту проводится досудебное расследование части 3 статьи 293 Уголовного кодекса РК “Хулиганство”. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.