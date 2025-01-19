Поножовщина в ночном клубе: 17-летнего подозреваемого задержали в Астане
В результате инцидента двое петропавловцев получили ножевые ранения.
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В Астане задержали 17-летнего казахстанца, устроившего поножовщину в ночном клубе в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Задержать его удалось спустя 12 дней после инцидента, произошедшего 5 января в ночном клубе Midnight на улице Жумабаева, где в этот день проходила большая вечеринка и отмечался большой наплыв посетителей. На следующий день клуб официально закрыли.
"Сотрудники криминальной полиции СКО в Астане задержали 17-летнего жителя Кокшетау, подозреваемого в хулиганских действиях в ночном клубе в Петропавловске. В результате инцидента двое петропавловцев получили ножевые ранения", – рассказал заместитель начальника департамента полиции СКО Аскар Мухаметкалиев.
Решением суда несовершеннолетний арестован на два месяца. Проводится следствие.
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