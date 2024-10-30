Поножовщина между подростками в Актобе: виновным в убийстве вынесли приговор

Поножовщина между подростками закончилась убийством в Актобе. Виновным огласили приговор, передаёт BaigeNews.kz.

Уголовное дело в отношении нескольких лиц было возбуждено по обвинению в убийстве из хулиганских побуждений заведомо несовершеннолетнего лица, покушении на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений, а также хулиганстве, то есть особо дерзком нарушении общественного порядка сопровождавшемся применением насилия к гражданам с применением ножа.

В суде установили, что 2 января перед магазином "Алмаз" в посёлке Кызылжар произошла групповая драка между местными парнями и подростками из села Акжар.

"В ходе драки Ұ. и М. ножом ударили в обе ноги несовершеннолетнего О., повредив артерию. От полученных тяжких телесных повреждений, острой кровопотери потерпевший умер в больнице. Также Ұ. нанёс удар ножом потерпевшему Ғ. в спину, причинив тяжкие телесные повреждения. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи Ғ. остался жив. В ходе драки К. нанес удар ножом в руку потерпевшего Ш., причинив ему лёгкие телесные повреждения. Т., К. и А. также избили потерпевших Ғ., Ш. и С.", - сообщили в суде.

Подсудимые Ұ. и М. вину в предъявленном обвинении не признали. Они заявили, что не имели умысла на убийство и не применяли в отношении потерпевших ножи. К. вину признал полностью, А. - частично. Т. пояснил, что не участвовал в драке.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд признал непривлечение ранее к уголовной ответственности, молодость и раскаяние.

Приговором суда К., Т., К. и А. признаны виновными в совершении преступления, им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года каждому.

Ұ. по совокупности преступлений назначено 18 лет лишения свободы. М. - 15 лет за решёткой.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, сообщение о групповой драке в Кызылжаре поступило ночью 3 января. По версии прокуратуры области, поводом для разборки стал конфликт в соцсетях.