Понижение температуры воздуха прогнозируют в Казахстане

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на выходные в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки. На востоке, юге и юго-востоке страны - сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра. В северной половине страны - с низовой метелью, в южных регионах республики ожидается гололёд", - сказано в сообщении.

Лишь в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Улытауской и Кызылординской областях под влиянием поля повышенного атмосферного давления в ближайшие трое суток прогнозируется погода без осадков.

По республике ожидаются туманы.

На западе и северо-западе Казахстана произойдёт повышение температуры воздуха, на остальной территории – понижение, однако сильных морозов при этом не будет.