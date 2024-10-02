Поможет ли МИД иранским казахам переехать на историческую родину

На брифинге в министерстве иностранных дел официальный представитель ведомства Айбек Смадияров ответил на вопрос журналистов об эвакуации этнических казахов из Ирана, где идут военные действия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Хоть они и этнические казахи, они граждане Ирана. Мы не можем их вывезти в Казахстан. Это во-первых. Во-вторых, если бы они хотели, за 30 лет давно можно было бы переехать. Наша первоочередная задача - эвакуация граждан Казахстана. Только потом мы можем эвакуировать других, конечно, при поступлении такого предложения", - сказал Смадияров.

По его словам, кандасам из Ирана необходимо обращаться за помощью к властям своей страны.

Ранее Айбек Смадияров поделился планами МИД Казахстана по эвакуации граждан из стран Ближнего Востока.