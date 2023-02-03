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Помощник воспитателя грубо дергала ребенка за волосы в детсаду Караганды
В Сеть попала видеозапись на которой помощник воспитателя грубо дергала за волосы девочку в ясли-саду Караганды, передаёт BaigeNews.kz.
"Ясли-сад "Арман", что находится в 12-м микрорайоне в Майкудуке. Посмотрите, как за волосы дергает девочку воспитатель! Это я случайно увидела на видео. Родители этой девочки не знают, наверное, кому оставляют ребенка. Вот такое отношение у нас к детям. Вчера приезжал цирк в этот сад, и вот так к детям там относятся", - пишет автор ролика в Instagram-паблике.
Инцидент прокомментировали в Управлении образования Караганды.
"Помощником воспитателя было допущено грубое отношение к ребенку. Подобные факты являются недопустимыми при работе с детьми. Маме ребенка принесены извинения. Отделом образования будет проведена проверка ясли-сада. Директору детского сада рекомендовано рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности работника (вплоть до расторжения трудового договора) в рамках трудового законодательства", - отметили в ведомстве.
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