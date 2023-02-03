Помощник воспитателя грубо дергала ребенка за волосы в детсаду Караганды

В Сеть попала видеозапись на которой помощник воспитателя грубо дергала за волосы девочку в ясли-саду Караганды, передаёт BaigeNews.kz.

"Ясли-сад "Арман", что находится в 12-м микрорайоне в Майкудуке. Посмотрите, как за волосы дергает девочку воспитатель! Это я случайно увидела на видео. Родители этой девочки не знают, наверное, кому оставляют ребенка. Вот такое отношение у нас к детям. Вчера приезжал цирк в этот сад, и вот так к детям там относятся", - пишет автор ролика в Instagram-паблике.