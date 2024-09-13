Помощник или конкурент: способен ли ИИ лишить работы казахстанских врачей

Искусственный интеллект стал отличным помощником в современном мире. Cложно назвать сферу, в которой ИИ бы не пригодился. В Шымкенте искусственный помощник помогает местным врачам выявлять инсульт на самой начальной стадии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Бахыта Аязбаева доставили в шымкентскую городскую больницу №2 поздней ночью на скорой помощи. По словам 64-летнего мужчины, ему резко стало плохо. После госпитализации и постановки предварительного диагноза "ишемический инсульт" медпомощь мужчине оказали с помощью технологии на базе ИИ.

"Заболевание у меня было выявлено впервые, до этого даже особо и подозрений на инсульт не было. В экстренном порядке мне провели операцию по удалению тромба. Очень здорово, что сейчас на помощь медикам приходит современная аппаратура и технологии. На данный момент у меня всё хорошо, чувствуется облегчение, самостоятельно передвигаюсь, обслуживаю себя. Всё началось внезапно ночью, вызвали скорую помощь, доставили в приёмное отделение больницы. Спасибо врачам, вовремя оказали помощь, очень благодарен", – делится Бахыт.

Заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Нуржан Карабаев говорит, что технологии на базе ИИ становятся всё более востребованными в медицине. По его словам, эксперты высоко оценивают потенциал нейросетей: от возможности точно диагностировать серьёзные заболевания, к примеру, ишемическую болезнь сердца, инсульт головного мозга, до разработки новых лекарств и дженериков. С помощью ноу-хау медики теперь с лёгкостью выявляют и первые признаки инсульта.

"Сейчас наиболее успешно развиваются направления, связанные с компьютерной диагностикой. Медицинская или диагностическая визуализация помогает специалистам увидеть состояние внутренних органов, костей и тканей пациента, чтобы поставить точный диагноз. МРТ, УЗИ, КТ, рентгеновский снимок, флюороскопия – наиболее известные методы визуализации. При работе с ними ИИ способен производить необходимые вычисления: сегментировать, классифицировать и регистрировать. Как и установленный в нашей больнице искусственный интеллект, внедрённый в платформу Cerebra, способен распознать инсульт в первые же минуты", – делится Нуржан Асилович, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения городской больницы №2.

Ещё недавно распознать инсульт врачам было не так-то просто, однако теперь острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к повреждению и отмиранию нейронов головного мозга, за доли секунды распознаёт искусственный интеллект.

"Диагностика инсульта врачом возможна только после шести часов от начала симптоматики, а искусственный интеллект способен распознать инсульт в течение 10 минут, а также рассчитать изменение плотности ткани в ядре инсульта, сопоставляя с остальной непоражённой паренхимой мозга. Эти расчёты – анализ очагов поражения мозга согласно шкале ASPECTS можно увидеть на веб-платформе на ПК, а также в мобильном приложении для iOS и Android и назначить незамедлительное лечение – внутривенную тромболитическую терапию или же эндоваскулярное оперативное лечение, тем самым минимизировать риск инвалидности и смерти. С момента, как установлен ИИ Cerebra ,в нашей больнице проведено более 110 операций по удалению тромба из мозговых артерий, которые хорошо помогли многим пациентам избежать глубокой инвалидности и смерти", – рассказывает специалист.

Высоко оценивает помощь искусственного интеллекта независимый эксперт в области кибербезопасности Евгений Питолин. Он отмечает, что применение ИИ разнообразно в зависимости от особенностей системы здравоохранения, уровня технологического развития и инвестиционных стратегий и рассказывает о новых стартапах.

"Наши студенты занимаются стартапом, цель которого – обнаружение рака печени. Проект называется OncoZero.AI, над которым работают учащиеся Astana IT, KBTU и University of Warwick. Специализируется он на обнаружении рака печени, был основан в сентябре 2023 года. Первоначально проект фокусировался на классификации хромосом, однако впоследствии было решено переключиться на сегментацию опухоли печени. Молодые исследователи представили программу для ранней диагностики раковых клеток с использованием нейросети. Ещё один проект из Казахстана – ZebraEye – это облачное решение на основе ИИ, предназначенное для помощи врачам в диагностике редких заболеваний глаз с помощью медицинских изображений. А диагностическая система Cerebra помогает уменьшить уровень смертности у пациентов с ишемическим и геморрагическим инсультом", – рассказывает эксперт.

В пример специалист приводит успешный опыт работы "искусственного гения" в других странах. Однако заменить врачей искусственный интеллект совсем всё-таки не сможет.

"В США ИИ применяется для диагностики заболеваний. Такие компании, как IBM Watson и Google Health, разработали алгоритмы для анализа медицинских изображений, включая рентгеновские снимки, МРТ и КТ, что позволяет более точно и быстро выявлять рак и другие патологии. Также искусственный интеллект способствует созданию индивидуализированных планов лечения, основываясь на анализе большого объёма данных о пациентах и их заболеваниях. Системы электронных медицинских записей (EMR), использующие ИИ, упрощают администрирование и улучшают качество обслуживания. В Великобритании и Германии ИИ-системы применяются для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний и диабета через анализ больших данных и биометрических показателей. Мировой опыт показывает, что ИИ в медицине – мощный инструмент, помогающий врачам улучшать диагностику, лечение и управление данными. Тем не менее, полное замещение врачей ИИ в ближайшее время выглядит невозможным, поскольку многие аспекты медицинской практики требуют человеческого участия и понимания", – делится мнением Питолин.

Такого же мнения придерживается руководитель ОЦИБ PS Cloud Services Александр Пушкин. Специалист уверяет, что система также может ошибаться, поэтому окончательные решения в вопросе лечения пациентов остаются за врачами.

"Применение ИИ в медицине однозначно уже изменило её будущее. Сейчас это довольно мощный потенциал для улучшения диагностики и лечения, однако всё технологичное сопряжено с определёнными рисками. Основные вопросы безопасности включают:

1. Точность и надёжность: ИИ-системы могут допускать ошибки, особенно если обучены на недостаточных или неполных данных. Неправильные рекомендации могут привести к неверной диагностике или лечению.

2. Прозрачность: ИИ-алгоритмы зачастую можно сравнить с "чёрными ящиками", что затрудняет понимание их решений и проверку их обоснованности. Это может осложнить выявление и исправление ошибок.

3. Конфиденциальность: обработка больших объёмов медицинских данных требует строгих мер по обеспечению конфиденциальности и защиты личной информации.

Многие считают, что использование искусственного интеллекта в медицине и есть замена врача в процессе лечения. Да, алгоритмы машинного обучения способны находить признаки заболеваний. Но окончательное решение о диагнозе в конечном итоге всё равно примет врач. ИИ имеет потенциал для значительного улучшения работы врачей, но полная замена специалистов в ближайшем будущем маловероятна и даже невозможна. ИИ может выполнять рутинные задачи, такие как анализ данных и предоставление рекомендаций, однако врачам по-прежнему потребуется принимать сложные решения, которые требуют человеческого опыта, интуиции и понимания ситуации "здесь и сейчас". ИИ скорее будет служить помощником, повышая эффективность и точность работы врачей, а не заменять их полностью", – рассказывает Александр.

Этим летом искусственный интеллект впервые применили и нейрохирурги клинической больницы Туркестанской области при проведении операции на головном мозге. А это может означать, что в скором будущем ИИ будет задействован в большинстве медицинских операций и процедур в Казахстане.