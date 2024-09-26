Помощь в снятии пенсионных накоплений обещала мошенница жителям Туркестанской области

Жители Туркестанской области попались на уловки мошенницы, пытаясь получить деньги из пенсионного фонда, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники Тулькубасского районного отдела полиции установили подозреваемую, обещавшую помощь в досрочном снятии накоплений.

"По объявлению в Instagram обратились две доверчивые женщины. Но после получения денег мошенница прекратила связь с ними. Стражи порядка установили причастность подозреваемой к ещё одному аналогичному факту мошенничества. Причинённый потерпевшим ущерб составил около миллиона тенге", - сообщили в ДП региона.