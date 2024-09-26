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Помощь в снятии пенсионных накоплений обещала мошенница жителям Туркестанской области

Сегодня, 16:43
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ДП Туркестанской области Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
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Фото: ДП Туркестанской области

Жители Туркестанской области попались на уловки мошенницы, пытаясь получить деньги из пенсионного фонда, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники Тулькубасского районного отдела полиции установили подозреваемую, обещавшую помощь в досрочном снятии накоплений.

"По объявлению в Instagram обратились две доверчивые женщины. Но после получения денег мошенница прекратила связь с ними. Стражи порядка установили причастность подозреваемой к ещё одному аналогичному факту мошенничества. Причинённый потерпевшим ущерб составил около миллиона тенге", - сообщили в ДП региона.

Материалы уголовного дела в отношении женщины направлены в суд.

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