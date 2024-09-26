Помощь в снятии пенсионных накоплений обещала мошенница жителям Туркестанской области
Сегодня, 16:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:43Сегодня, 16:43
90Фото: ДП Туркестанской области
Жители Туркестанской области попались на уловки мошенницы, пытаясь получить деньги из пенсионного фонда, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудники Тулькубасского районного отдела полиции установили подозреваемую, обещавшую помощь в досрочном снятии накоплений.
"По объявлению в Instagram обратились две доверчивые женщины. Но после получения денег мошенница прекратила связь с ними. Стражи порядка установили причастность подозреваемой к ещё одному аналогичному факту мошенничества. Причинённый потерпевшим ущерб составил около миллиона тенге", - сообщили в ДП региона.
Материалы уголовного дела в отношении женщины направлены в суд.