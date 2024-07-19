Помощь спасателей потребовалась девочке на качелях в Павлодаре

Сотрудники МЧС пришли на помощь пятилетней девочке, нога которой застряла в качелях на детской площадке в одном из дворов в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.

Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли ребёнка.

Девочка не пострадала, в медицинской помощи не нуждалась.