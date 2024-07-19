  • 19 Июля, 19:11
  • BAIGENEWS

Помощь спасателей потребовалась девочке на качелях в Павлодаре

Сегодня, 18:23
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:23
Сегодня, 18:23
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Фото: МЧС РК

Сотрудники МЧС пришли на помощь пятилетней девочке, нога которой застряла в качелях на детской площадке в одном из дворов в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.

Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли ребёнка. 

Девочка не пострадала, в медицинской помощи не нуждалась.

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