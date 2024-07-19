Помощь спасателей потребовалась девочке на качелях в Павлодаре
Сегодня, 18:23
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Сегодня, 18:23Сегодня, 18:23
104Фото: МЧС РК
Сотрудники МЧС пришли на помощь пятилетней девочке, нога которой застряла в качелях на детской площадке в одном из дворов в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.
Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли ребёнка.
Девочка не пострадала, в медицинской помощи не нуждалась.
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