  • 28 Мая, 20:52
  • BAIGENEWS

Помощь спасателей понадобилась женщине на аттракционе в Петропавловске

Сегодня, 20:19
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:19
Сегодня, 20:19
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Фото: МЧС РК

Женщине, решившей попробовать свои силы на аттракционе "Канатная дорожка", потребовалась помощь спасателей в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"42-летняя женщина решилась пройти по третьему уровню сложного аттракциона "Канатная дорожка", но поддалась панике и не смогла самостоятельно спуститься. Спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы спустить пострадавшую на землю. Медицинская помощь ей не понадобилась", - сообщили в ведомстве.

Женщина сердечно поблагодарила сотрудников ДЧС за отличную работу.

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