Помощь спасателей понадобилась женщине на аттракционе в Петропавловске

Женщине, решившей попробовать свои силы на аттракционе "Канатная дорожка", потребовалась помощь спасателей в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"42-летняя женщина решилась пройти по третьему уровню сложного аттракциона "Канатная дорожка", но поддалась панике и не смогла самостоятельно спуститься. Спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы спустить пострадавшую на землю. Медицинская помощь ей не понадобилась", - сообщили в ведомстве.

Женщина сердечно поблагодарила сотрудников ДЧС за отличную работу.