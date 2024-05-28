Помощь спасателей понадобилась женщине на аттракционе в Петропавловске
Сегодня, 20:19
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Сегодня, 20:19Сегодня, 20:19
89Фото: МЧС РК
Женщине, решившей попробовать свои силы на аттракционе "Канатная дорожка", потребовалась помощь спасателей в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
"42-летняя женщина решилась пройти по третьему уровню сложного аттракциона "Канатная дорожка", но поддалась панике и не смогла самостоятельно спуститься. Спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы спустить пострадавшую на землю. Медицинская помощь ей не понадобилась", - сообщили в ведомстве.
Женщина сердечно поблагодарила сотрудников ДЧС за отличную работу.
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