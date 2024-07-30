  • 30 Июля, 18:24
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Помощь спасателей на вертолёте потребовалась пастуху в области Жетысу

Сегодня, 16:54
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:54
Сегодня, 16:54
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Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС эвакуировали на вертолёте мужчину, получившего травму в горах, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл вблизи водопада Бурхан-Булак Ескельдинскго района области Жетысу. 

21-летний мужчина отправился верхом в горы за стадом овец и упал с лошади. Получив травму спины, не смог самостоятельно спуститься.

Оперативно организован вылет спасателей. С помощью вертолёта пострадавшего спустили с горы и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

 

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