Помощь спасателей на вертолёте потребовалась пастуху в области Жетысу
Сегодня, 16:54
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Сегодня, 16:54Сегодня, 16:54
127Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС эвакуировали на вертолёте мужчину, получившего травму в горах, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл вблизи водопада Бурхан-Булак Ескельдинскго района области Жетысу.
21-летний мужчина отправился верхом в горы за стадом овец и упал с лошади. Получив травму спины, не смог самостоятельно спуститься.
Оперативно организован вылет спасателей. С помощью вертолёта пострадавшего спустили с горы и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
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