Экстренная психологическая помощь понадобилась застрявшим на закрытой из-за непогоды трассе Темиртау-Астана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сообщается, что психологи ДЧС Карагандинской области и Центра медицины катастроф выехали для оказания экстренной психологической помощи в местах скопления автотранспорта:

- на трассу Екатеринбург – Алматы в сторону Акмолинской области;

- трасса Екатеринбург – Алматы в сторону села Аюлы;

- трасса Караганда – Темиртау.

"На данный час на пункте взимания платы Темиртау-Астана экстренная психологическая помощь оказана 10 пострадавшим", – сообщает МЧС.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ДЧС Карагандинской области для оказания информационно-психологической поддержки функционирует телефон горячей линии: 8 (7212) 51 72 23.

По данным МВД РК, из-за метели и гололёда в Карагандинской области закрыты шесть участков автодорог, в том числе по направлениям в Астану и Алматы. Всего на закрытых участках скопилось 1418 транспортных средств, в том числе 508 легковых и 900 грузовых машин, а также 10 автобусов. В них находятся 2 924 человек.

"Застрявшим в пути водителям и их пассажирам оказывается вся необходимая помощь. Их обеспечивают горячим питанием и питьём. По желанию доставляют в пункты обогрева и ночлега. Всего в придорожных кафе, мечетях, интернатах размещены 144 путника", – сообщает МВД.

В Акмолинской области на закрытых дорогах остаются порядка 700 автомашин и свыше 1400 человек. В регионе ограничено движение на 10 участках автодорог.

Из-за закрытия трасс, соединяющих Астану с Карагандой и Щучинском, КТЖ организовал дополнительные электропоезда по этим направлениям.

В Карагандинской области сильный ветер опрокинул на бок пассажирский автобус на трассе, в салоне было 17 человек.