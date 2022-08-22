Помощь из Фонда всеобуча казахстанцы получат до 23 августа — Аймагамбетов

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Завершить выплаты на школьную форму многодетным и малообеспеченным семьям до 23 августа поручил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой министерство просвещения Казахстана.

По данным ведомства, более 300 тысяч казахстанских учеников уже получили деньги на школьную форму и канцтовары в рамках фонда "Всеобуч". Всего финансовую помощь получат 475 тысяч детей.

С 2022 года в Казахстане изменены правила оказания материальной помощи. Если ранее в регионах выделяли от 17 до 40 тысяч тенге, то в этом году на каждого ребёнка семьи получат не менее 37 389 тенге.

Внесены изменения также в механизм поддержки. Теперь деньги перечисляют родителям на карточный счёт. Раньше школьные принадлежности приобретались акиматами, что вызывало нарекания родителей по поводу размеров и качества товаров.

"Теперь родители получают деньги напрямую на свой карточный счёт и самостоятельно выбирают школьную форму, канцтовары и обувь для детей. Плюс в том, что ребенок сможет ходить в школу в том, что он сам выбрал вместе с родителями. Ранее закупом занимались сотрудники акиматов. Порой возникали проблемы с размером, качеством одежды. Сейчас акиматы завершают перечисление средств. 37 389 тенге — это минимальная сумма. Местные исполнительные органы могут увеличить указанную сумму помощи, но не имеют права её уменьшать. Некоторые акиматы выделяют больше этой суммы, например, акимат Алматы — по 43 тысячи тенге. Мы это только поддерживаем", — сказал заместитель председателя Комитета по охране прав детей министерства просвещения Дулат Жекебаев.

В рамках фонда "Всеобуч" материальную помощь оказывают детям из семей, получающих адресную социальную помощь; у кого среднедушевой доход ниже прожиточного минимума; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации.

Госпомощь на подготовку к школе выделяется на каждого ребёнка социально уязвимой семьи – Минпросвещения.