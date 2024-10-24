Поможет ли ограничение числа SIM-карт в Казахстане защититься от телефонных мошенников

Пока казахстанцы обсуждают предложения ограничить количество SIM-карт на человека, мошенники продолжают обзванивать потенциальных жертв. Ежедневно десятки человек со всех уголков Казахстана рискуют остаться без средств, всего лишь поговорит с незнакомцем по телефону. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, как сегодня вычисляют злоумышленников на другом конце провода.

Нужны ли такие ограничения, если сейчас самым ценным для мошенников становится ни сотовый номер или копия удостоверения личности, а биометрия. Работа с ней требует осторожности, но это, вероятно, понимают не все. Нарушение законодательства о персональных данных и их защите Комитет по информационной безопасности обнаружил в Кызылординской области.

"По итогам внеплановой проверки одной из организаций региона Комитет выявил нарушение требований законодательства. А именно отсутствие согласия на сбор и обработку персональных данных, несоблюдение мер по защите персональных данных. На основании результатов проведенной проверки возбуждены административные дела, по итогам владелец организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 180 МРП в соответствии с частями первой и третьей статьи 79 Кодекса "Об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Мошенники придумали десятки преступных схем, но, похоже, не в силах отказаться от самых старых. Даже сегодня они умудряются звонить на стационарные телефоны. Полицейские напрямую сотрудничают с одним из крупнейших операторов связи в Казахстане. В "Казахтелекоме" установили специальную антифрод-систему, которая в режиме реального времени анализирует трафик и выявляет сомнительные звонки. С января, таким образом, заблокировали более трех с половиной миллионов вызовов с международных и казахстанских номеров.

"При получении информации о пострадавшем от рук мошенников абоненте, проводится анализ вызовов, в антифрод-системе тут же выставляются новые правила для блокировок, чтобы исключить повторения подобного преступления. Так как методы и схемы мошенников постоянно совершенствуются, в антифрод-системе "Казахтелеком" на постоянной основе внедряются новые доработки и апгрейды", - говорят в компании.

Отказавшись от бюрократических проволочек при обработке запросов правоохранительных органов, компания работает над защитой данных круглосуточно. Такой вид мошенничества в ней называют "фрод инцидентами".

"Благодаря плодотворному сотрудничеству с МВД, количество преступлений, совершаемых мошенниками на стационарные телефоны, было значительно сокращено. Если в прошлом году от действий мошенников пострадало более 900 граждан с общим ущербом в 1,9 миллиардов тенге, то в текущем периоде количество пострадавших составляет один, может два человека в месяц", - рассказали в компании.

А вот с определением страны, откуда совершаются звонки, сложнее. Мошенники чаще всего подменяют номера. То есть, сегодня массовые вызовы могут производиться с кодом одной страны, а уже завтра, с другой. Однако сотрудники компании не только блокируют такие звонки, но и активно сотрудничают с международными операторами.

"Чаще всего источниками фрод являются мелкие транзитные IP-операторы, которые зарегистрированы в странах Прибалтики, в Гонконге, Кипре и Великобритании, но сотрудниками и руководителями которых являются граждане постсоветского пространства. Партнеры по нашему запросу полностью блокируют трафик от выявленных операторов-мошенников на номера Казахстана. Таким образом, мы усложняем работу фродстеров, которые вынуждены искать более сложные и дорогие маршруты по пропуску нелегального трафика. При постоянной блокировке фродового трафика мошенникам становится невыгодно совершать звонки на казахстанские номера", - уточнили в компании.

В министерстве внутренних дел дают более четкую статистику совместной работы. В прошлом году, например, получилось сразу на треть снизить количество преступлений совершенных по телефону. В прошлом году ущерб от подобных мошеннических схем оценили в 21 миллиард тенге. Возместить потерпевшим удалось всего 850 миллионов. Не спят преступники и в сети.

"Раскрыто более двух тысяч мошеннических схем в интернете. Привлечь к уголовной ответственности смогли больше 660 человек. Многие из них обманули не одного, а сразу нескольких человек. А с начала этого года группы криминальной полиции обнаружили 15 тысяч зарубежных сайтов, наполнение которых идет в разрез с казахстанским законодательством. К примеру, финансовую пирамиду и другие мошеннические организации, порнографические материалы, интернет-казино, иную информацию наносящую вред ребенку и другие. Сведения о них были направлены в соответствующие ведомства для блокировки. Полторы тысячи ресурсов уже перестали работать", - подчеркнули в пресс-службе МВД РК.

Как бы там ни было, сегодня мошенники в основном работают через мессенджеры и соцсети, их операторы связь заблокировать не в состоянии. Недавно вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек предложил вернуть номерной план государству. То есть, чтобы SIM-карты казахстанцы получали на портале электронного правительства. Кроме того, число номеров на одного человека могут ограничить. В ведомстве на этот счет ответили, что введение нормы использования ограниченного количества SIM-карт сейчас прорабатывается с госорганами и сотовыми операторами.

"После проработки данного вопроса соответствующие поправки в законодательстве Республике Казахстан в установленном порядке будут размещены на интернет-ресурсе государственного органа для общественного обсуждения", - отметили в МЦРИАП.

Напомним, ранее мы писали об аферистах, которые прикрываются крупной компанией и рассылают казахстанцам опасные письма. Пользователи WhatsApp в Казахстан стали получать письма с информацией о том, что якобы известный маркетплейс проводит розыгрыш денежных призов. Информация оказалась обманом.

А в МВД рассказали, что интернет-мошенничества составляют порядка пятидесяти процентов от общего количества мошенничеств в Казахстане. Большая часть онлайн-грабежей совершается в Алматы и северных регионах республики.