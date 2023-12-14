Помогли 1100 водителям, эвакуировали 1012 человек. Что происходит на трассах Казахстана

С 10 декабря из-за непогоды сотрудники полиции на трассах несут службу в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

В некоторых регионах количество патрульных экипажей на трассах увеличены в 2-3 раза.

Несмотря на предупреждения от АО "КазАвтоЖол" и полиции некоторые отчаянные водители выезжают на трассы и попадают в ситуации, когда только помощь полицейских может предотвратить трагические последствия.

"В 12 областях страны было закрыто более 100 участков дорог международного, республиканского и местного значения. На них работает более 500 пунктов обогрева. С 10 по 13 декабря на закрытых участках дорог помощь оказана водителям 1100 автомобилей. В пункты обогрева эвакуировано 1012 человек, в том числе 25 детей. Серьёзных происшествий не зарегистрировано, пострадавших нет", - отметили в МВД.

Полицейские в основном помогали разогреть замерзшее топливо, устранять поломки авто, эвакуировали в пункты обогрева, сопровождали колонны автотранспорта в условиях плохой видимости. У всех патрульных экипажей есть аптечка и все полицейские имеют навыки оказания первой доврачебной помощи.

Многие водители и пассажиры выражали благодарность полицейским.

В связи с резкими переменами погоды, порывами ветра и гололёдом сотрудники полиции призывают жителей и гостей Казахстана не выезжать на дальние расстояния без крайней необходимости.