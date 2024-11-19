Помогавшего мошенникам мужчину задержали в Алматы

Сотрудники Cyberpol задержали в Алматы мужчину, подозреваемого в использовании оборудования SIM box для организации мошеннических схем, передаёт BaigeNews.kz.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в рамках сотрудничества с АО "Казахтелеком" и АО "Кселл".

В ходе осмотра арендованной квартиры обнаружено оборудование SIM box с 32 слотами для SIM-карт, а также 285 SIM-карт, принадлежащих сотовому оператору.

Устройство использовалось для активации интернет-сервисов и мессенджеров таких как WhatsАpp и Telegram, что позволяло мошенникам регистрировать анонимные аккаунты и обзванивать граждан Казахстана, находясь за пределами страны.

Со слов задержанного, предложение о работе он получил через Telegram, ему поручили настроить и обслуживать оборудование, а также регулярно менять SIM-карты. За выполнение этих задач обещали высокую оплату.