Помогавшего мошенникам мужчину задержали в Алматы
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Сотрудники Cyberpol задержали в Алматы мужчину, подозреваемого в использовании оборудования SIM box для организации мошеннических схем, передаёт BaigeNews.kz.
Оперативно-розыскные мероприятия проведены в рамках сотрудничества с АО "Казахтелеком" и АО "Кселл".
В ходе осмотра арендованной квартиры обнаружено оборудование SIM box с 32 слотами для SIM-карт, а также 285 SIM-карт, принадлежащих сотовому оператору.
Устройство использовалось для активации интернет-сервисов и мессенджеров таких как WhatsАpp и Telegram, что позволяло мошенникам регистрировать анонимные аккаунты и обзванивать граждан Казахстана, находясь за пределами страны.
Со слов задержанного, предложение о работе он получил через Telegram, ему поручили настроить и обслуживать оборудование, а также регулярно менять SIM-карты. За выполнение этих задач обещали высокую оплату.
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