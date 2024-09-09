Помогать или не мешать: что должно делать государство для развития МСБ

Что препятствует развитию МСБ в Казахстане, и какую роль играет государство в его развитии, рассказали эксперты на конференции в Алматы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В своём очередном послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и профильным министерствам провести ревизию мер господдержки бизнеса на предмет их эффективности и сформировать единый понятный бизнесу список преференций и льгот. Ранее глава государства поставил задачу увеличить к 2029 году долю среднего бизнеса в экономике до 15%. Сегодня этот показатель составляет всего около 7%. Президент акцентировал внимание на том, что его поручения в отношении развития среднего бизнеса ещё не исполнены.

Несмотря на то, что в Казахстане существуют более 100 мер господдержки бизнеса, но, как неоднократно отмечал глава государства, МСБ остаётся недофинансированным. На конференции "fcbk 2024: навстречу бизнесу" эксперты обсудили, что нужно для развития МСБ в стране, и почему доля его кредитования довольно низкая.

Председатель Фонда развития "Даму" Гаухар Бурибаева в рамках своего выступления отметила, что не весь малый и средний бизнес можно охватить господдержкой, так как эти меры имеют целевой характер и отраслевую специфику.

"Все меры господдержки имеют чёткий фокус на качественное развитие малых предприятий и перехода их в средний, устойчивое развитие среднего бизнеса, находящегося на стадии зрелости, и на развитие обрабатывающей промышленности сектора АПК и проекты, влияющие на качество жизни", – пояснила Гаухар Бурибаева.

По её информации, из общего кредитного портфеля МСБ всего 30% (2,2 трлн тенге) охвачены мерами господдержки. В фонде считают, что это умеренный охват, так как госпрограмы не направлены на замещение рыночных инструментов.

Фонд с 2010 года поддерживает 215 тысяч проектов на сумму 13 трлн тенге, а также оказывает поддержку 25-30 тысяч проектов на 1,5 трлн тенге ежегодно.

Она рассказала, что последние три года фонд активно занимается цифровизацией. В следующем году будет создан гарантийный фонд, и наряду с этим будут развиваться альтернативные источники кредитования бизнеса.

"Мы изучили международный опыт и понимаем, что сейчас основная проблема бизнеса – это нехватка налогов. Соответственно, данную нишу мы будем закрывать созданием гарантийного фонда, который позволит нам обеспечить наибольший охват МСБ. Такой инструмент существует в передовых экономиках, в Корее, Турции", – сказала Гаухар Бурибаева.

Председатель АО "Евразийский банк" Ляззат Сатиева, отвечая на вопрос, есть ли недофинансирование малого и среднего бизнеса в стране, отметила, что деньги бизнесу нужны, это видно по заявкам, но важными остаются вопросы: какой ценой выдавать кредиты и на каких условиях.

"Мы должны соответствовать требованиям Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, и не всегда наши компании соответствуют требованиям, выдвигаемым банком, и нормативно-правовыми актами. Что нужно сделать, чтобы компании легче кредитовались? У нас очень плотный диалог с регулятором по поводу либерализации требований, и мы видим насколько сегодня регулятор идёт навстречу в этом плане. Мы получаем льготы и поблажки не для банка, а для рассмотрения проектов, но есть общие подходы, которые нельзя упростить: если компания убыточна, мы не можем её финансировать. Важно на этот вопрос смотреть комплексно", – пояснила Ляззат Сатиева.

Она подчеркнула, что сегодня банкиры также разъяснять населению, как правильно брать кредиты и помогать стартап-компаниям, объясняя, как эффективно вести бизнес.

Председатель правления KMF Шалкар Жусупов в ходе выступления отметил, что никакие льготы и послабления бизнесу не нужны. По его мнению, для того, чтобы бизнес развивался и кредитовался, государство должно создать предпосылки для его роста.

"Если бизнесу создавать предпосылки и не мешать, я думаю, рыночные условия сами выведут бизнес на кредитование", – считает Шалкар Жусупов.

Президент АО "Банк Центр Кредит" Руслан Владимиров отметил, что бизнесу необходимы госпрограммы. Он привёл пример их банка, который прокредитовал 28 тысяч субъектов МСБ и 60% из них получили финансирование в рамках госпрограмм.

"Для МСБ на сегодняшний день очень важно получать господдержку. Показатели по ссудному портфелю и увеличению налоговой базы – и есть показатели эффективности Если для МСБ нет господдержки в какой-либо отрасли, её надо создавать, чтобы у всех бизнесменов был одинаковый доступ", – прокомментировал Руслан Владимиров.

Он подчеркнул, что если какую-то отрасль не субсидировать вообще, то казахстанский бизнес может потерять конкуренцию по сравнению с другими странами, например, партнёрами РК по ЕАЭС.

Банкир дал несколько рекомендаций бизнесу. Во-первых, он посоветовал бизнесменам вести деятельность изначально открыто и честно, чтобы финансовая отчётность была читаемой. Во-вторых, значимую роль играет хорошая кредитная история компании, которая чётко выполняет свои обязательства. В-третьих, начинать бизнес желательно с собственного капитала, а кредиты привлекать нужно уже по мере роста оборотов.

"Для стартап-компании оформить кредит в 100 тысяч долларов без залога сложно. Для этого есть программы и господдержка, в том числе со стороны фонда "Даму". Если у бизнеса нет залога, то можно получить гарантию, начиная с небольшой суммы. Постепенно нарабатывая кредитную историю, бизнес в дальнейшем может рассчитывать на более значимые суммы выдачи", – посоветовал Руслан Владимиров.

P.S. В целом развитие малого и среднего бизнеса имеет стратегическое значение для экономики Казахстана по ряду причин. Во-первых, МСБ способствуют разнообразию экономики и увеличению конкуренции, что ведет к повышению качества товаров и услуг, а также снижению цен. Во-вторых, развитие МСБ способствует созданию новых рабочих мест и снижению уровня безработицы. Также развитие МСБ ведёт к увеличению налоговых поступлений в бюджет. Поэтому развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане является важным приоритетом для обеспечения устойчивого экономического роста, улучшения качества жизни населения и повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке. А чтобы развивать бизнес, необходимо обеспечить предпринимателям доступ к финансированию и предоставить эффективную поддержку со стороны государства.