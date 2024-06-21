Помогали даже пожилые бабушки: как защищали села в Атырауской области

В настоящее время дежурство у защитных дамб в Алмалинском сельском округе продолжается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.

Как рассказала аким Алмалинского сельского округа Гульшат Аухадиева берегоукрепительные работы в селах начались 27 марта, до объявления режима ЧС.

“Мы собрали молодежь и общественных активистов сел Береке и Алмалы в акимате, создали рабочую группу и приступили к возведению защитных дамб. От Оперативного штаба за нашими участками был закреплен координатор из управления спорта. Благодаря слаженным действиям и сплоченной работе координаторов, военнослужащих, сотрудников ДЧС, волонтеров и местных жителей нам удалось уберечь от подтоплений два села и 8 дачных участков”, - рассказала Гульшат Аухадиева.

Отметим, что буквально за один месяц в селе Алмалы было возведено 8,6 км дамб, в Береке построено 13 км укреплений. В настоящее время несмотря на снижение уровня воды в реке Жайык, круглосуточное дежурство у защитных дамб в Алмалинском сельском округе продолжается.