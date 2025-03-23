Помогал релокантам за сотни тысяч тенге: организатора незаконной миграции вычислили в КНБ
Мужчине вынесли приговор.
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Сотрудники КНБ задержали жителя Актобе, который за деньги оформлял россиянам фиктивные трудовые договоры и регистрировал их по подложным адресам, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
После 2022 года граждане России, решившие остаться в Казахстане более чем на 90 дней, должны были оформить разрешение на временное проживание (РВП). Одним из условий его получения было наличие трудового договора с казахстанским работодателем. 40-летний Азамат Е. воспользовался этой ситуацией, предлагая иностранцам поддельные документы.
Мужчина рекламировал свои услуги в Telegram-чате "Россияне в Казахстане", используя для оформления договоров ТОО, зарегистрированное на его отца. За фиктивное трудоустройство он взимал с клиентов 250 тысяч тенге, а затем ежемесячно требовал по 25–27 тысяч якобы на оплату налогов. При этом трудовая деятельность россиянами фактически не велась. В качестве адресов регистрации он указывал квартиры знакомых, не уведомляя их об этом. Многие клиенты повторно обращались к нему для продления РВП, и за это он также получал крупные суммы.
Незаконную схему выявили сотрудники КНБ в сентябре 2024 года. Против Азамата было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной миграции. В суде он полностью признал свою вину и попросил освободить его от ответственности, сославшись на деятельное раскаяние. Суд приговорил его к одному году ограничения свободы — наказание он будет отбывать дома с рядом установленных запретов.
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