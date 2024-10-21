Помирились и договорились: число судебных дел с примирением сторон увеличилось в Казахстане

Председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев провел совещание с судейским корпусом республики по итогам отправления правосудия за прошедшие 9 месяцев, передаёт BaigeNews.kz.

В его работе приняли участие председатели судебных коллегий ВС Нурсерик Шарипов, Назгуль Рахметуллина и Аслан Тукиев, Руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров. Через ВКС – руководство областных и приравненных к ним судов.

А.Мергалиев, выступая, отметил нацеленность проводимых преобразований по поручению Главы государства на обеспечение независимости судей, укрепление судейского корпуса высококвалифицированными юристами и усиление гарантий граждан и предпринимателей в судебном процессе.

Спикер проинформировал о росте вдвое рассмотренных судами присяжными уголовных дел в связи с расширением их подсудности, проработке передачи им ходатайств об УДО и ЗМН от осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления для обеспечения прозрачности принятия решения и минимизации судебных ошибок.

Речь шла о росте в 4 раза применения средств слежения: в 2023-м санкционирован домашний арест с электронными браслетами 68 лицам (20% от содержащихся под домашним арестом), а в 2024-м – 263 задержанным (60%).

Говоря о направлении в Судебное жюри материалов по грубым нарушениям закона (по 11 делам в отношении 23 лиц), спикер акцентировал внимание на неукоснительном соблюдении принципа верховенства закона, обеспечении единообразия в судебной практике и сроков рассмотрения дел.

Председатель ВС отметил эффективность примирения (42%) по гражданским делам, рост рассмотренных дел в упрощенном производстве, уменьшение судейских ошибок по жилищным, земельным, трудовым и страховых спорам.

По делам о защите социальных прав людей, как чувствительных для общества, спикер подчеркнул необходимость добиваться судами принятия мер по частным определениям.

Обращено внимание на повышении эффективности апелляций, регулярном проведении обучающих семинаров и тренингов для судей с акцентом на выявляемые кассацией ошибки.

В части рост административных исков (3,3%) отмечена эффективность реформы в повышении качества госуправления: примирений и отзывов стало больше на 5,4%, выпуске ВС 2 бюллетеней, 9 анализов и обобщений судебной практики.

Председатель ВС, в заключение, подчеркнул необходимость обеспечения справедливости судебных решений, тщательного рассмотрения дел, в т.ч. в сфере защиты прав, инвестора, бизнеса, искоренению любых проявлений коррупции в судах, неукоснительного соблюдения норм нового Кодекса судейской этики, больше рассказывать в СМИ и соцсетях о сложной работе суда.