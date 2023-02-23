Поменять лифт в жилом доме можно будет за счёт государства

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Сенат одобрил поправки в закон, регулирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства. Согласно документу, казахстанцы смогут менять лифты в своих жилых домах за счёт государства, передаёт BaigeNews.kz.

Законодательно закрепляется механизм организации и финансирования замены и ремонта лифта одного из подъездов многоквартирного жилого дома за счёт бюджетных средств. При этом предусматривается возвратность этих денег собственниками квартир и нежилых помещений.

По новым правилам также вводится запрет на отчуждение общего имущества объекта кондоминиума в индивидуальную собственность; уточняются права и обязанности собственников парковочных мест и кладовок; регламентируется обязанность заказчика (застройщика) многоквартирного жилого дома в течение шести месяцев с момента регистрации многоквартирного жилого дома обеспечить безвозмездную передачу наружных инженерных сетей и сооружений многоквартирного жилого дома в коммунальную собственность.

К тому же в законопроекте утьочняется, что если собственником квартир или нежилого помещения является организация с участием государства, то при уплате расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума не будет распространяться действие Закона "О государственных закупках".