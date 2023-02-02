Пользоваться услугами официальных туроператоров порекомендовали казахстанским паломникам

Фото: dostup1.ru

В комитете индустрии туризма при минкультуры и спорта рекомендуют паломникам пользоваться услугами официальных туроператоров, передаёт BaigeNews.kz. Это связано с обращениями, поступившими от туристов. Некоторые из них оказались в сложной ситуации в городах Мекка и Медина. А всё из-за того, что туркомпании, деятельность которых не зарегистрирована официально, не выполнили свои обязательства.

"К примеру, в комитет индустрии туризма поступили жалобы на туристическую компанию Kausar travel. При этом у компании отсутствует лицензия на туроператорскую деятельность. Она зарегистрирована в качестве турагентства, соответственно не имела права заниматься туроператорской деятельностью. Поэтому мы направили письма в министерство внутренних дел и в комитет государственных доходов министерства финансов для защиты интересов туристов и принятия необходимых мер. Также мы призываем туристов запрашивать у туроператоров документы, подтверждающие наличие лицензии", - отметил председатель комитета индустрии туризма при МКС Дастан Рыспеков.

По правилам ежегодно между религиозным объединением и принимающей страной составляется соглашение для осуществления туроператорской деятельности. Также туроператорам в сфере религиозного туризма необходимо иметь договор, заключённый с банком второго уровня в пользу администратора системы гарантирования прав граждан РК.

Отметим, что при объединении "Духовное управление мусульман Казахстана" работает Call-центр, где желающие могут получить ответы на актуальные вопросы, позвонив по номеру +7 7172 33-30-30.