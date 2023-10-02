Пользователям WhatsApp разрешили создавать ИИ-стикеры

У некоторых пользователей бета-версии WhatsApp на iPhone появилась возможность создавать собственные стикеры по текстовому описанию при помощи искусственного интеллекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Нововведение заработало в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 23.20.1.70, которое доступно тестировщикам в сервисе TestFlight.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно описать свою идею, после чего мессенджер предложит сразу несколько стикеров, созданных по запросу пользователя с помощью искусственного интеллекта. Затем необходимо будет выбрать понравившийся и отправить собеседнику. На изображении также показано, как выглядит стикер по запросу "смеющийся кот на скейтборде".

Данная функция также доступна и некоторым тестировщикам мессенджера на Android в приложении версии 2.23.17.14.

Сроки развёртывания функции создания стикеров с помощью искусственного интеллекта и их отправка пока неизвестны. В сентябре 2023 года разработчики мессенджера также пообещали интегрировать в WhatsApp другие ИИ-функции, включая чат-бот и новые возможности для бизнес-аккаунтов. Предполагается, что эти нововведения заработают до конца 2023 года.