Пользователям WhatsApp разрешили создавать ИИ-стикеры
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У некоторых пользователей бета-версии WhatsApp на iPhone появилась возможность создавать собственные стикеры по текстовому описанию при помощи искусственного интеллекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Нововведение заработало в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 23.20.1.70, которое доступно тестировщикам в сервисе TestFlight.
Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно описать свою идею, после чего мессенджер предложит сразу несколько стикеров, созданных по запросу пользователя с помощью искусственного интеллекта. Затем необходимо будет выбрать понравившийся и отправить собеседнику. На изображении также показано, как выглядит стикер по запросу "смеющийся кот на скейтборде".
Данная функция также доступна и некоторым тестировщикам мессенджера на Android в приложении версии 2.23.17.14.
Сроки развёртывания функции создания стикеров с помощью искусственного интеллекта и их отправка пока неизвестны. В сентябре 2023 года разработчики мессенджера также пообещали интегрировать в WhatsApp другие ИИ-функции, включая чат-бот и новые возможности для бизнес-аккаунтов. Предполагается, что эти нововведения заработают до конца 2023 года.
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